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Пятый раунд боя Кличко – Джошуа назван лучшим по версии ESPN

Комментариев: 1
Авторитетное спортивное издание назвала лучший раунд уходящего года.
Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Getty Images

По версии авторитетного спортивного издания ESPN, пятый раунд поединка между Энтони Джошуа и Владмиром Кличко стал лучшим в 2017 году.

Отметим, что в эту трехминутку британский боксер сумел отправить Кличко в первый нокдаун, однако украинец встал и продолжил бой.

Также в десятку лучших раундов попали еще два раунда поединков, в которых принимали участие украинцы: третьи раунды в бою Редкач – Молина и Хитров – Алим.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Энтони Джошуа, Владимир Кличко
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.12.2017, 20:02
Оценка:  -1
гость
На снимке видно как Джошуа его х у я р и т. В прямом и переносном смысле. Володя овца не против.
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