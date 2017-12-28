Пятый раунд боя Кличко – Джошуа назван лучшим по версии ESPN

Авторитетное спортивное издание назвала лучший раунд уходящего года.

По версии авторитетного спортивного издания ESPN, пятый раунд поединка между Энтони Джошуа и Владмиром Кличко стал лучшим в 2017 году.

Отметим, что в эту трехминутку британский боксер сумел отправить Кличко в первый нокдаун, однако украинец встал и продолжил бой.

Также в десятку лучших раундов попали еще два раунда поединков, в которых принимали участие украинцы: третьи раунды в бою Редкач – Молина и Хитров – Алим.

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