Пятый раунд боя Кличко – Джошуа назван лучшим по версии ESPN
Авторитетное спортивное издание назвала лучший раунд уходящего года.
По версии авторитетного спортивного издания ESPN, пятый раунд поединка между Энтони Джошуа и Владмиром Кличко стал лучшим в 2017 году.
Отметим, что в эту трехминутку британский боксер сумел отправить Кличко в первый нокдаун, однако украинец встал и продолжил бой.
Также в десятку лучших раундов попали еще два раунда поединков, в которых принимали участие украинцы: третьи раунды в бою Редкач – Молина и Хитров – Алим.
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