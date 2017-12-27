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Майки Гарсия может подняться в весе после боя с Липинцом

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Роберт Гарсия допустил смену категории своего брата и подопечного.
Сергей Липинец и Майки Гарсия
Сергей Липинец и Майки Гарсия
boxingscene.com

Старший брат и тренер чемпиона мира WBC в легком весе Майки Гарсии, Роберт Гарсия, считает, что его брат может сменить категорию после следующего боя с Сергеем Липинцом.

"Если все будет хорошо, дальше Майки будет драться в 135 или 140 фунтах. У меня нет с этим проблем. Что-то выше этого веса вызвало бы у меня некоторое беспокойство", - цитирует Роберта Boxingscene.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что хотел бы встречи с Майки Гарсией.

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Теги: Майки Гарсия, Роберт Гарсия, бокс
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