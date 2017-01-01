12 раундов до Нового года: девятый раунд от Александра Усика

Отсчитываем вместе с iSport.ua последние дни уходящего года.

До Нового года осталось всего ничего, и iSport.ua предлагает всем вместе отсчитывать последние дни уходящего года.

Для этого мы отобрали самые значимые 12 раундов украинского бокса в 2017 году.

Девятый раунд у нас представляет Александр Усик.

Александр Усик провел два боя, сперва в США по очкам победил Майкла Хантера, а потом в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии в десятом раунде нокаутом выиграл у немца Марко Хука. Но уже в девятом раунде Усик пару раз был близок к тому, чтобы рефери остановил избиение Хука, что и произошло раундом позже.

Смотрите девятый раунд боя Александра Усика против Марко Хука:

Смотрите также:

Первый раунд от Олега Малиновского

Второй раунд от Сергея Богачука

Третий раунд от Тараса Шелестюка

Четвертый раунд от Дмитрия Митрофанова

Пятый раунд от Дениса Беринчика

Шестой раунд от Александра Гвоздика

Седьмой раунд от Василия Ломаченко

Восьмой раунд от Ивана Редкача

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