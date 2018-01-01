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Линарес: Мне нравится идея боя с Ломаченко

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Чемпион мира в легком весе по версии WBA считает, что бой с украинцем будет для него легким.
Хорхе Линарес
Хорхе Линарес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес был бы рад провести поединок с Василием Ломаченко.

"Мне нравится идея боя с Ломаченко. Он хороший боец, я его уважаю, но поединок против него не будет сложным. Мы очень похожи. У него хорошие передвижения, он быстрый, но у него нет силы. Мне нравится этот стиль, он подходит для меня", – цитирует Линареса BoxingScene.

Ранее венесуэлец Хорхе Линарес заявил, что что предыдущие соперники украинца не умели совмещать движение с ударной силой.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Хорхе Линарес, Василий Ломаченко
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