Хитров рассказал, когда проведет следующий бой

Украинец Евгений Хитров пообщался со своими фанатами в Instagram.

Украинский боксер среднего веса Евгений Хитров (16-1, 13 КО) во время Instagram-трансляции ответил на вопросы подписчиков, в частности о том, когда проведет следующий бой.

"Не знаю, когда будет следующий бой. Наверное, в марте или апреле, как я уже говорил. Во время рождественских праздников не тренируюсь, отдыхаю. Я каждый год боксировал, но в этот раз решил провести время в кругу семьи", – рассказал спортсмен.

Напомним, свой последний поединок Хитров провел в начале декабря, нокаутировал доминиканца Джонатана Батисту.