Хитров рассказал, когда проведет следующий бой
Украинец Евгений Хитров пообщался со своими фанатами в Instagram.
Украинский боксер среднего веса Евгений Хитров (16-1, 13 КО) во время Instagram-трансляции ответил на вопросы подписчиков, в частности о том, когда проведет следующий бой.
"Не знаю, когда будет следующий бой. Наверное, в марте или апреле, как я уже говорил. Во время рождественских праздников не тренируюсь, отдыхаю. Я каждый год боксировал, но в этот раз решил провести время в кругу семьи", – рассказал спортсмен.
Напомним, свой последний поединок Хитров провел в начале декабря, нокаутировал доминиканца Джонатана Батисту.
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