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Матиссе: Если выиграю титул WBA, то хотел бы поединок с Дэнни Гарсией

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Аргентинский боксер хотел бы устроить реванш после поражения в 2013 году.
Лукас Матиссе
Лукас Матиссе
Getty Images

Аргентинский боксер Лукас Матиссе признался, что хотел бы провести реванш с боксером Дэнни Гарсией в случае завоевания титула WBA в первом полусреднем.

"Если я выиграю титульный бой, то я хотел бы провести поединок с Дэнни Гарсией или кем-то с верхушки рейтинга, чтобы этот бой стал очень важным. 

На самом деле я всегда хотел реванша с Гарсией. Сейчас у меня был перерыв в восемь месяцев. Я хорошо чувствовал себя и отлично подготовился к бою", – цитирует Матиссе BoxingScene.

Отметим, что поединок за вакантный пояс состоится 27 января в Инглвуде, а соперником аргентинца станет непобежденный тайский боксер Тевой Керам.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Лукас Матиссе, Дэнни Гарсия
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