Ломаченко рассказал, как будет встречать Новый год

Никак особых планов на новогоднюю ночь у чемпиона нет.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко рассказал как и где планирует встретить Новый год.

"Буду встречать в кругу семьи, как обычные люди, – дома за столом, с салатами, с оливье (смеется). Ничего необычного.

Сегодня для меня Новый год уже не совсем радостно, а вот для моих детишек – большая радость. Наверное, когда появились дети, мне стало намного приятнее отмечать этот праздник.

Потому что был период, когда ты уже вроде вырос и воспринимаешь его, как обычный праздник. А сейчас это вдвойне приятно, так как детки еще верят в Деда Мороза, которым является мой отец", – поделился Василий.

Напомним, ранее Ломаченко рассказал, что может принять участие во втором сезоне Всемирной боксерской супер серии.

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