Ломаченко: Нелюбимые упражнения на тренировке? Наверное, все

Украинский чемпион рассказал о своей подготовке к боям.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко поделился мнение о своем тренировочном процессе.

"Нелюбимые упражнения? Наверное, все (улыбается – прим.). Ведь все знают, что тренировка – это тяжелый процесс – там, где твое тело и организм работают на износ.

А если серьезно, я люблю работать и тренироваться и никогда не задумывался над любимыми и нелюбимыми упражнениями. Есть план, задание, и ты должен его выполнять", – сказал Василий.

Ранее Ломаченко заявил, что устал бегать за Салидо, поэтому этот бой ему не интересен.

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