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Ломаченко: Нелюбимые упражнения на тренировке? Наверное, все

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Украинский чемпион рассказал о своей подготовке к боям.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
sport.ua

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко поделился мнение о своем тренировочном процессе.

"Нелюбимые упражнения? Наверное, все (улыбается  прим.). Ведь все знают, что тренировка  это тяжелый процесс  там, где твое тело и организм работают на износ.

А если серьезно, я люблю работать и тренироваться и никогда не задумывался над любимыми и нелюбимыми упражнениями. Есть план, задание, и ты должен его выполнять",  сказал Василий.

Ранее Ломаченко заявил, что устал бегать за Салидо, поэтому этот бой ему не интересен.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, тренировки
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