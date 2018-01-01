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12 раундов до Нового года: восьмой раунд от Ивана Редкача

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Отсчитываем вместе с iSport.ua последние дни уходящего года.
Иван Редкач
Иван Редкач

До Нового года осталось всего ничего, и iSport.ua предлагает всем вместе отсчитывать последние дни уходящего года.

Для этого мы отобрали самые значимые 12 раундов украинского бокса в 2017 году.

Восьмой раунд у нас представляет Иван Редкач.

Иван Редкач провел три боя, в двух из них проиграл. Но Ваня настолько бескомпромиссный боксер, пытающийся "махаться" на протяжении всего боя, что его нельзя не отметить. Первый бой он провел в январе, нокаутировав в последнем восьмом раунде Брука, потом было спорное поражение раздельным решением судей от Мендеса и еще одно поражение в четвертом раунде от Молины, при том что во втором раунде уже сам Редкач отправил в нокдаун соперника.

Смотрите нокаут в восьмом раунде боя Ивана Редкача с Деймондом Бруком:

Смотрите также:

Первый раунд от Олега Малиновского
Второй раунд от Сергея Богачука
Третий раунд от Тараса Шелестюка
Четвертый раунд от Дмитрия Митрофанова
Пятый раунд от Дениса Беринчика
Шестой раунд от Александра Гвоздика
Седьмой раунд от Василия Ломаченко

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Теги: Иван Редкач, бокс, 12 раундов до Нового года
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