Ломаченко: Хочу бой с Майки Гарсией

Василий Ломаченко подвел итоги уходящего года.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко рассказал, как сложился для него 2017 год, а также рассказал о том, с кем бы хотел встретится с следующем поединке.

"Неплохой год, неплохо все прошло. Были интересные бои, во всех одержал победы. Все обошлось без травм. Успешный год для меня.

Сложно сказать, какой бой был сложнее. Могу сравнить в психологическом плане, эмоциональным – это был поединок с Ригондо. Была спортивная злость, некоторые моменты злили, но это спорт. Никому не нравится, чтобы все проходило спокойно, всем нужен ажиотаж и Ригондо создавал его за двоих.

Опрос на соперника? Мне было интересно услышать пожелания и мнение людей, хотелось бы узнать, с кем люди хотят видеть мой следующий бой. Думаю, какую-то лепту они внесут, потому что промоутер может это увидеть. Сам я хочу бой с Майки Гарсией", - сказал Ломаченко в комментарии UA:Перший.

Ранее Ломаченко заявил, что устал бегать за Салидо, поэтому этот бой ему не интересен.

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