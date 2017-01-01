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Джошуа: Я не понимаю, откуда у Паркера такая уверенность

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Американский боксер прокомментировал слова своего потенциального соперника.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Непобежденный американский чемпион мира по версии IBF, IBO, WBA Энтони Джошуа считает, что не должен ввязываться в треш-токинг с Джозефом Паркером.

"Я знаю, что с точки зрения бойцовских навыков могу победить его. Но Паркер пытается ментально давить на меня. То, что он говорит, и то, как он действует, не соответствуют его характеру.

Так что мне нужно произвести переоценку его поведения. Я не понимаю, откуда у него такая уверенность в себе. Я просто этого не понимаю. Но мне придется произвести переоценку, потому что он не доставит мне проблем физически, он пытается меня достать психологически. Я должен держать себя в руках и не ввязываться в трэш-токинг", – рассказал Джошуа ВoxingScene.

Ранее тренер Паркера заявил, что резюме его подопечного лучше, чем у Джошуа.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер
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