Джошуа: Я не понимаю, откуда у Паркера такая уверенность

Американский боксер прокомментировал слова своего потенциального соперника.

Непобежденный американский чемпион мира по версии IBF, IBO, WBA Энтони Джошуа считает, что не должен ввязываться в треш-токинг с Джозефом Паркером.

"Я знаю, что с точки зрения бойцовских навыков могу победить его. Но Паркер пытается ментально давить на меня. То, что он говорит, и то, как он действует, не соответствуют его характеру.

Так что мне нужно произвести переоценку его поведения. Я не понимаю, откуда у него такая уверенность в себе. Я просто этого не понимаю. Но мне придется произвести переоценку, потому что он не доставит мне проблем физически, он пытается меня достать психологически. Я должен держать себя в руках и не ввязываться в трэш-токинг", – рассказал Джошуа ВoxingScene.

Ранее тренер Паркера заявил, что резюме его подопечного лучше, чем у Джошуа.