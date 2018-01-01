Ломаченко: Участие в WBSS мне интересно, можно одним махом забрать все пояса

Украинский боксер рассказал, что может принять участие во втором сезоне Всемирной боксерской супер серии.

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал новость о том, что в следующем году Всемирная боксерская супер серия пройдет в легком весе, отметив, что это отличная возможность завоевать чемпионские титулы.

"Если опустятся в мои веса – мне это интересно. Можно одним махом забрать все пояса", – Рассказал изданию Сегодня.ua Ломаченко.

Отметим, что Василий Ломаченко был признан лучшим боксером 2017 года по версии Fightnews.com, а также Boxing News 24. Свои поздравления с этим ему высказал президент Украины Петр Порошенко.