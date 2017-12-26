ESPN назвала лучшего боксера 2017 года

Теренс Кроуфорд стал третьим, кто удостаивался более, чем один раз.

Американский боксер Теренс Кроуфорд стал лучшим в 2017 году по версии спортивного издания ESPN.

Конкурентами непобежденного боксера были украинец Василий Ломаченко, британец Энтони Джошуа, американец Майки Гарсия, казах Геннадий Головкин, а также севроирландец Райан Барнетт.

Отметим, что этот титул стал вторым для Кроуфорда. Ранее более чем один раз данное звание заполучали лишь два боксера: Мэнни Паккьяо (3 раза – 2006, 2008, 2009), а также Флойд Мейвезер (2 раза – 2007, 2013).

Напомним, что в этом году Кроуфорд в третьем раунде добыл победу над Джулиусом Индонго, собрав у себя титулы IBF, IBO, WBA, WBC, WBO.

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