Бриггс: Мне кажется, наш бой с Фьюри состоится в 2018 году

Экс-чемпион мира по версии WBO считает, что следующим его соперником станет Тайсон Фьюри.

Американский экс-чемпион мира по версии WBO Шеннон Бриггс рассказал, что в 2018 году может провести бой с Тайсоном Фьюри.

"Мне кажется, наш бой с Фьюри состоится в следующем году. Это будет отличный поединок. Тайсон не выходил на ринг уже года два-три, а я – более года. Я надеру ему задницу.

Уважаю Фьюри за то, что он не боится выйти на бой со мной. В данный момент мы рассматриваем вариант проведения поединка в апреле. Ожидаю, что для победы мне хватит одного раунда", – цитирует Бриггса TMZ Sports.

Ранее сообщалось, что Шеннон Бриггс признался в употреблении допинга.

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