Хаммер: Надеюсь, Поветкин победит Джошуа или Паркера

Румынский супертяжеловес Кристиан Хаммер – о возможном боксерском поединке Александра Поветкина с одним из чемпионов.

Кристиан Хаммер признался, что хотел бы увидеть победу Александра Поветкина в титульном бою с Энтони Джошуа или Джозефом Паркером.

"Я продемонстрировал максимум в поединке с Поветкиным. Я дрался с отличным боксером, это отличный опыт для меня. Никто из нас не стремился рисковать в этом поединке. Реванш? Сейчас Поветкин стал обязательным претендентом на титул, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, Поветкин победит Джошуа или Паркера и станет чемпионом. Скрещу пальцы за него", – приводит слова румынского боксера BoxingScene.

Отметим, ранее стало известно, когда планируется провести бой Поветкин – Джошуа.