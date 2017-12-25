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Хаммер: Надеюсь, Поветкин победит Джошуа или Паркера

Комментариев: 6
Румынский супертяжеловес Кристиан Хаммер – о возможном боксерском поединке Александра Поветкина с одним из чемпионов.
Александр Поветкин – Кристиан Хаммер
Александр Поветкин – Кристиан Хаммер
vsenabox.ru

Кристиан Хаммер признался, что хотел бы увидеть победу Александра Поветкина в титульном бою с Энтони Джошуа или Джозефом Паркером.

"Я продемонстрировал максимум в поединке с Поветкиным. Я дрался с отличным боксером, это отличный опыт для меня. Никто из нас не стремился рисковать в этом поединке. Реванш? Сейчас Поветкин стал обязательным претендентом на титул, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, Поветкин победит Джошуа или Паркера и станет чемпионом. Скрещу пальцы за него", – приводит слова румынского боксера BoxingScene.

Отметим, ранее стало известно, когда планируется провести бой Поветкин – Джошуа.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Кристиан Хаммер, бой, Джозеф Паркер, Энтони Джошуа
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Комментариев (6)
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Осталось 500 символов
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vladimir30kh    25.12.2017, 21:13
Оценка:  0
vladimir30kh
Піпеткін лайно собаче!
vladimir30kh    25.12.2017, 21:13
Оценка:  0
vladimir30kh
А Луис Ортис Пипеткину моск вишибит
vladimir30kh    25.12.2017, 21:11
Оценка:  0
vladimir30kh
Уайлдер с Джошуа Пипеткину в этом случае просто рот порвут!
гость  (аноним)  25.12.2017, 19:26
Оценка:  +4
гость
17-17 козлиная харя а чего не пердишь и не гы гы..... каешь а ублюдок?
гость  (аноним)  25.12.2017, 19:00
Оценка:  +4
гость
В боксёрских кругах он давно известен как Сашка "Ослиная 3адница" Поветкин, или Сашка "Примадонна" -потому что он всё время в ринге оказывается своим ртом на уровне гeнитaлий соперника! А Уайлдер с Джошуа ему в этом случае просто рот порвут!
pусский  (аноним)  25.12.2017, 17:17
Оценка:  -5
pусский
Конечно наш Саня даст всем пизды, лишь бы эти ссыкуны на бой вышли!
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