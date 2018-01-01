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Паркер назвал места, в которых хотел бы драться с Джошуа и Уайлдером

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Джозеф Паркер рассказал о планах на 2018 год."Я хотел бы сразиться с Джошуа в Великобритании, как это и планируется сд.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Джозеф Паркер рассказал о планах на 2018 год.

"Я хотел бы сразиться с Джошуа в Великобритании, как это и планируется сделать. Я также хотел бы провести бой с Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе, а затем сразиться с Тони Беллью. Это бои, которые я хочу провести в 2018 году.

Я не прочь сразиться с Беллью. У нас были переговоры, когда его бой с Дэвидом Хэем сорвался, но нам не хватало времени на проведение полного тренировочного лагеря, так что я не мог выйти на замену. Мне кажется, что, если бы у меня было время для полного тренировочного лагеря, я бы провел отличный бой и избил его. Надеюсь, мы сможем что-то организовать в будущем", – приводит слова Паркера BoxingScene.

Ранее Паркер назвал залог успеха в бою с Джошуа.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Джозеф Паркер
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