Паркер назвал места, в которых хотел бы драться с Джошуа и Уайлдером

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Джозеф Паркер рассказал о планах на 2018 год."Я хотел бы сразиться с Джошуа в Великобритании, как это и планируется сд.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Джозеф Паркер рассказал о планах на 2018 год.

"Я хотел бы сразиться с Джошуа в Великобритании, как это и планируется сделать. Я также хотел бы провести бой с Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе, а затем сразиться с Тони Беллью. Это бои, которые я хочу провести в 2018 году.



Я не прочь сразиться с Беллью. У нас были переговоры, когда его бой с Дэвидом Хэем сорвался, но нам не хватало времени на проведение полного тренировочного лагеря, так что я не мог выйти на замену. Мне кажется, что, если бы у меня было время для полного тренировочного лагеря, я бы провел отличный бой и избил его. Надеюсь, мы сможем что-то организовать в будущем", – приводит слова Паркера BoxingScene.

Ранее Паркер назвал залог успеха в бою с Джошуа.