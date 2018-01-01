Деревянченко может провести бой против Андраде в начале 2018 года

Украинский средневес намерен возобновить переговоры с американцем.

Официальный претендент на титул чемпиона мира IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) рассчитывает все же заполучить бой с Деметриусом Андраде (25-0, 16 КО).

"Я расстроился, когда поединок против Деметриуса Андраде был отменен 16 декабря, ведь у меня было столько же времени на подготовку, сколько и у него. Более того, я принял все условия, поскольку я боец, который готов драться с кем угодно, когда угодно и где угодно.

Посмотрим в следующем месяце, удастся ли провести бой в начале 2018 года. Тогда и узнаем, боится ли Деметриус выходить со мной в ринг.

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Если же Андраде все-таки откажется от боя, то мои менеджеры Кит Коннолли и Эл Хэймон, а также мой промоутер Лу ДиБелла постараются найти наилучший вариант для меня. У меня большие ожидания от 2018 года", - цитирует украинца BoxingScene.

Отметим, что Деревянченко и Андраде должны были встретиться еще 16 декабря в андекарде поединка Билли Джо Сондерса (25-0, 12 КО) и Давида Лемье (38-3, 33 КО), однако американец в последний момент отказался от сделки.

Напомним, в последнем поединке украинский средневес победил техническим нокаутом в 12-м раунде экс-первого номера IBF 33-летнего багамца Туреано Джонсона (20-2, 14 КО).

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