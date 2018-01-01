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Роуч: Пакьяо надерет задницу Мейвезеру, Флойд – чертов старый мужик

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Тренер хочет увидеть бой-реванш между филиппинцем и американцем.
Фредди Роуч и Мэнни Пакьяо
Фредди Роуч и Мэнни Пакьяо
Getty Images

Тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) Фредди Роуч заявил, что его подопечный легко побьет Флойда Мейвезера в реванше. Также наставник хотел бы увидеть повторный бой филиппинца с Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО).

"Я хотел бы видеть поединок Мэнни с Джеффом Хорном, а также с его старым противником – Флойдом Мейвезером. Мэнни надерет ему задницу, Флойд уже просто чертов старый мужик", – цитирует Роуча Fightnews.

Отметим, что Пакьяо может вернуться на ринг в апреле 2018-го. При этом Роуч надеется, что филиппинец вскоре закончит карьеру.

Ранее американец высказался о возможном поединке Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) против Майки Гарсии (37-0, 30 КО).

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Теги: Фредди Роуч, Конор Макгрегор, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, бокс
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