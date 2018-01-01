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Сондерс: Как отпраздную победу над Лемье? Буду тр***ться, пока не подхвачу СПИД

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Чемпион WBO собирается устроить секс-марафон.
Билли Джо Сондерс
Билли Джо Сондерс
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) рассказал, как он отпразднует победу над канадцем Давидом Лемье (38-4, 33 КО):

"Ммм... Ну, все, как обычно. Секс, проститутки. Еще секс, еще проститутки. Каждый день, в режиме нон-стоп. Устрою самый настоящий секс-марафон. Буду тр***ться, пока не подхвачу СПИД", - рассказал Сондерс в интервью FightHub.

После поединка с Лемье Сондерс назвал условие, при котором будет драться с Джейкобсом (33-2, 29 КО).

Стоит отметить, что самым желаемым соперником Сондерса является чемпион WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин. По мнению британца, Головкину будет сложно конкурировать с ним из-за возраста казахстанца.

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Теги: Билли Джо Сондерс, Давид Лемье, бокс
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