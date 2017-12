Ломаченко попросил фанатов выбрать ему следующего соперника и назвал претендентов

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) попросил у фанатов помощи в выборе следующего соперника. В своем Twitter украинец начал голосование, которое продлится до 30 декабря.

Среди предложенных Ломаченко соперников находятся:

чемпион WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт (32-1, 28 КО)

экс-чемпион IBF во втором полулегком весе Джервонта Дэвис (19-0, 18 КО)

чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (43-3, 27 КО)

чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия (37-0, 30 КО)

На данный момент проголосовало уже больше 28 тысяч фанатов, большинство из них отдают свое предпочтение поединку против Гарсии или же против Дэвиса.

Who do you fans want to see me fight? If not listed, reply with opponent.