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Ломаченко попросил фанатов выбрать ему следующего соперника и назвал претендентов

Комментариев: 5
Бой против Берчельта наименее привлекателен для болельщиков.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) попросил у фанатов помощи в выборе следующего соперника. В своем Twitter украинец начал голосование, которое продлится до 30 декабря.

Среди предложенных Ломаченко соперников находятся:

чемпион WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт (32-1, 28 КО)
экс-чемпион IBF во втором полулегком весе Джервонта Дэвис (19-0, 18 КО)
чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (43-3, 27 КО)
чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия (37-0, 30 КО)

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На данный момент проголосовало уже больше 28 тысяч фанатов, большинство из них отдают свое предпочтение поединку против Гарсии или же против Дэвиса.

Отметим, что Ломаченко уже проводил подобное голосование после победы над Джейсоном Сосой (20-4-3, 15 КО), тогда большинство болельщиков проголосовали за вариант с боем против Гарсии:

Напомним, промоутер Ломаченко уверен, что украинец победит Гарсию.

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Теги: Василий Ломаченко, фанаты, голосование, бокс
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Комментариев (5)
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В0ЛАНД    24.12.2017, 20:29
Оценка:  0
В0ЛАНД
Тайсон Фьюри!Хочу посмотреть в районе какого именно ряда сидений в зале приземлится Василий после того как пропустит подачу битухи от этого цыгана...Подозреваю,что в районе третьего десятка рядов...
гость  (аноним)  24.12.2017, 18:49
Оценка:  +1
гость
Перед разминка на с Линаресом а после и Майки Гарсия,не думаю что эти два боксера составят какие не будь проблемы так же как и ригондо!
гость  (аноним)  24.12.2017, 18:03
Оценка:  -1
гость
Вариант с Джошуа показывает что 23% проголосовавших хотят Василия смерти ))
гость  (аноним)  24.12.2017, 18:02
Оценка:  -1
гость
если сыкунишь с Гарсией боксировать, отсоси хоть у него Вася.
гость  (аноним)  24.12.2017, 16:55
Оценка:  0
гость
Майки Гарсия +100!
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