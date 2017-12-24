Усик – Бриедис: боксеры впервые встретятся перед боем 28 декабря

Александр Усик и Майрис Бриедис проведут пресс-конференцию 28 декабря.

Первая пресс-конференция, посвященная полуфинальному бою Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO Александром Усиком (13-0, 11 КО) и обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО), состоится в Риге.

Общение боксеров со СМИ запланировано на 28 декабря. Также помимо спортсменов участие примут тренеры бойцов – Сергей Ватаманюк и Сандис Клейн, менеджеры чемпионов – Александр Красюк и Эл Сиеста.

Поединок Усик – Бриедис пройдет 27 января в рамках 1/2 финала WBSS.

Ранее украинец объяснил, почему бой с Майрисом Бриедисом состоится не в Украине.