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Владимир Кличко убежден, что отношения между Украиной и Россией скоро улучшатся

Комментариев: 6
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко считает, что в Украине начнется стремительный экономический рост после завершения войны на Донбассе.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением относительно нынешнего уровня российско-украинских отношений.

"В то время, когда на востоке продолжается война, нельзя говорить "хорошо". Но есть и позитивные стороны. Сложные времена объединяют людей. То, что украинцы начиная с этого лета могут без виз ездить в Европейский Союз, однозначно хорошее развитие событий. Мы находимся в той фазе, когда мы только рождаемся как страна, как нация, как общество. Это болезненный процесс. Но я – оптимист. 

Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время настанет, я не сомневаюсь", – приводит слова нашего боксера tribuna.com

"Когда замолчат пушки на востоке, украинская экономика переживет большой рост. Мы сделаем огромный шаг вперед по сравнению с другими соседями. В этом у меня нет сомнений. И это произойдет гораздо быстрее, за три-пять лет.

У Украины настолько большой потенциал, о котором другие страны могли бы только мечтать. Украина – это мост между Европой и Азией, поэтому по-другому и быть не может. Нужно лишь, чтобы на востоке перестали стрелять. Как очень правильно говорят: худой мир лучше доброй войны", – добавил Владимир Кличко.

Ранее сообщалось о том, что поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа признали боем года по версии телеканала HBO.

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Теги: Владимир Кличко, бокс, вне игры, Украина, Россия
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  24.12.2017, 10:22
Оценка:  0
гость
Мнение кума медведчука меня не интересует
гость  (аноним)  24.12.2017, 10:19
Оценка:  0
гость
Хрен ему, немцепопому, он и виноват, его "- Давай потолкаемся" все помнят...
Красногвардеец1    24.12.2017, 10:08
Оценка:  0
Красногвардеец1
Грех не согласиться с этим утверждением.
гость  (аноним)  24.12.2017, 09:35
Оценка:  +1
гость
Прогнозы можно будет делать после выборов, с врунами и ворами, определенно, роста не будет. А оптимизм без причины как-то иначе называется)
i-Veselchak    24.12.2017, 09:23
Оценка:  0
i-Veselchak
На своём примере:если мне плюнули в тарелку с борщом,то я с этим человеком общаться не стану,по аналогии и здесь один к одному!
гость  (аноним)  24.12.2017, 09:23
Оценка:  +1
гость
Так и есть. Только ты Вовочка Петушку на палочке це попробуй объяснить. ГЕТЬ ШОКОЛАДНОЙ ГНИДЕ.
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