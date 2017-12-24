Владимир Кличко убежден, что отношения между Украиной и Россией скоро улучшатся

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко считает, что в Украине начнется стремительный экономический рост после завершения войны на Донбассе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением относительно нынешнего уровня российско-украинских отношений.

"В то время, когда на востоке продолжается война, нельзя говорить "хорошо". Но есть и позитивные стороны. Сложные времена объединяют людей. То, что украинцы начиная с этого лета могут без виз ездить в Европейский Союз, однозначно хорошее развитие событий. Мы находимся в той фазе, когда мы только рождаемся как страна, как нация, как общество. Это болезненный процесс. Но я – оптимист.

Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время настанет, я не сомневаюсь", – приводит слова нашего боксера tribuna.com

"Когда замолчат пушки на востоке, украинская экономика переживет большой рост. Мы сделаем огромный шаг вперед по сравнению с другими соседями. В этом у меня нет сомнений. И это произойдет гораздо быстрее, за три-пять лет.

У Украины настолько большой потенциал, о котором другие страны могли бы только мечтать. Украина – это мост между Европой и Азией, поэтому по-другому и быть не может. Нужно лишь, чтобы на востоке перестали стрелять. Как очень правильно говорят: худой мир лучше доброй войны", – добавил Владимир Кличко.

Ранее сообщалось о том, что поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа признали боем года по версии телеканала HBO.