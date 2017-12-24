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Мейвезер: Бой Джошуа и Уайлдера будет просто адским

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Флойд Мейвезер считает Энтони Джошуа фаворитом в бою с Деонтеем Уайлдером.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер поделился мыслями о возможном поединке между чемпионом WBA, IBF, IBO британцем Энтони Джошуа и обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайледром.

"Я считаю, что Джошуа будет "главным" в этом поединке. Он очень популярен, вся страна болеет за него. Просто посмотрите на цифры его трансляций. Так что если такой бой произойдет, то он будет в Соединенном Королевстве, так как там он соберет больше денег.

Думаю, все недооценивают Энтони, хотя он золотой медалист Олимпиады. Он показал львиную храбрость, когда пропустил удар от Кличко, а затем поднялся и продолжил драться, как воин. Уайлдер же сделал то, что от него и ждали: уничтожил Стиверна, которому уже 40 лет. 

И Джошуа, и Уайлдер – нокаутеры. Это будет просто адский бой", – цитирует Мейвезера Fighthype.

Напомним, команда Джошуа ведет переговоры о бое с Джозефом Паркером, в то время как Уайлдер не против подраться с Луисом Ортисом. Ожидается, что победители этих противостояний встретятся между собой.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Флойд Мейвезер
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  24.12.2017, 07:21
Оценка:  0
петенька
Ставлю на Джошуа!
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