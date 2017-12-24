Мейвезер: Бой Джошуа и Уайлдера будет просто адским

Флойд Мейвезер считает Энтони Джошуа фаворитом в бою с Деонтеем Уайлдером.

Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер поделился мыслями о возможном поединке между чемпионом WBA, IBF, IBO британцем Энтони Джошуа и обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайледром.

"Я считаю, что Джошуа будет "главным" в этом поединке. Он очень популярен, вся страна болеет за него. Просто посмотрите на цифры его трансляций. Так что если такой бой произойдет, то он будет в Соединенном Королевстве, так как там он соберет больше денег.

Думаю, все недооценивают Энтони, хотя он золотой медалист Олимпиады. Он показал львиную храбрость, когда пропустил удар от Кличко, а затем поднялся и продолжил драться, как воин. Уайлдер же сделал то, что от него и ждали: уничтожил Стиверна, которому уже 40 лет.

И Джошуа, и Уайлдер – нокаутеры. Это будет просто адский бой", – цитирует Мейвезера Fighthype.

Напомним, команда Джошуа ведет переговоры о бое с Джозефом Паркером, в то время как Уайлдер не против подраться с Луисом Ортисом. Ожидается, что победители этих противостояний встретятся между собой.