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Хирн: Бой Джошуа и Фьюри может вовсе не состояться

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Эдди Хирн не скрывает, что хотел бы подписать контракт с Тайсоном Фьюри.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, опасается, что ему не удастся организовать бой своего клиента с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри, когда тот вернется в бокс.

"Думаю, Фьюри пойдет в компанию к Уоррену (Фрэнк Уоррен, промоутер, с которым ранее работал Фьюри – прим. ред.), что значительно усложнит организацию боя с Джошуа. Боюсь, что это может сделать поединок практически нереальным, поскольку у нас контракты с разными телеканалами.

Но пока что Фьюри лишь много говорит, и у него проблемы с лишним весом. Он рассказывает, что дело не в деньгах, а в наследии. Думаю, он подпишет контракт с тем, кто даст ему больше денег", – цитирует Хирна BoxingScene.

Ранее Хирн заявил, какой процент гонорара Фьюри хочет за бой с Джошуа.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Эдди Хирн
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