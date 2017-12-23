Кличко и Джошуа провели лучший бой года

Поединок Владимира Кличко и Энтони Джошуа признан боем года по версии телеканала HBO.

Бой украинца Владимира Кличко и чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа признан лучшим поединком года по версии телеканала HBO.

Девять из двенадцати экспертов проголосовали за апрельскую встречу супертяжей. Еще трое отдали предпочтение противостоянию Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, завершившемуся ничьей.

Напомним, 29 апреля Кличко и Джошуа встретились на стадионе Уэмбли в присутствии почти 90 тысяч зрителей. Спортсмены показали зрелищный бой, по ходу которого оба побывали в нокдаунах.

На протяжении всего поединка каждый из них демонстрировал невероятное желание победить, а кульминация наступила за раунд до конца, когда британец выдал мощный апперкот, который наверняка запомнится всем еще на долгие годы, а после завершил встречу в свою пользу.

Смотрите также полное видео боя Кличко – Джошуа.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко попал в список самых влиятельных украинцев.