Сондерс назвал условие, при котором будет драться с Джейкобсом

Билли Джо Сондерс не против сразиться с Дэниэлом Джейкобсом, но за определенную сумму.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс готов провести поединок с Дэниэлом Джейкобсом, если получит 5 миллионов фунтов.

“Пусть менеджер Джейкобса позвонит мне и заплатит 5 млн фунтов, и тогда я выйду на этот поединок. Дайте мне 5 млн – и не будет проблем. Я сразу подпишу контракт.

В США Джейкобс не продается, на его последнем поединке присутствовала пара тысяч зрителей“, – цитирует Сондерса Fighthype.

Стоит отметить, что самым желаемым соперником Сондерса является чемпион WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин. По мнению британца, Головкину будет сложно конкурировать с ним из-за возраста казахстанца.