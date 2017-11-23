Сергей Ковалев: лучшие боксерские поединки россиянина

Совсем скоро Сергей Ковалев проведет свой очередной поединок, в котором сразится с Элейдером Альваресом.

Сергей Ковалев (32-2-1, 27 КО) после двух поражений от Андре Уорда сумел вернуть себе пояс WBO в поединке с Вячеславом Шабранским, после чего провел первую защиту против Игоря Михалкина. На этот раз россиянину предстоит встретится в ринге с Элейдером Альваресом (23-0, 11 КО).

Редакция iSport.ua накануне боя в Атлантик Сити решила вспомнить лучшие встречи Сергея Ковалева.

КОВАЛЕВ – КЛЕВЕРЛИ

В 2013 году Сергей Ковалев заслужил право выйти в ринг против Нэйтена Клеверли. На тот момент британец не знал горечи поражений, имея в активе 26 успешных боев. Также он в шестой раз проводил защиту чемпионского пояса по версии WBO.

С самого начала поединка Крушитель выглядел намного лучше своего оппонента, дважды отправив его в нокдауны в третьем раунде. Четвертая трехминутка стала решающей. Нэйтен Клеверли в третий раз упал в нокдаун, после чего рефери принял решение присудить досрочную победу Сергею Ковалеву.

КОВАЛЕВ – ХОПКИНС

Россиянину понадобилось еще три боя, чтобы добраться до именитого Бернарда Хопкинса. На кон противостояния оба спортсмена поставили все, а именно титулы WBO c одной стороны, а WBA и IBF – c другой.

В начале поединка боксеры осторожничали, присматриваясь друг к другу, однако ближе к середине встречи Сергей Ковалев завладел инициативой и несколько раз был близок к досрочному триумфу. Американец выстоял. Вердикт судей после двенадцати раундов был таков: 120-107, 120-107 и 120-106.

КОВАЛЕВ – ПАСКАЛЬ

В марте 2014 года в городе Монреаль (Канада) провел первую защиту сразу трех чемпионских поясов, одолев местного боксера Жана Паскаля техническим нокаутом в восьмом раунде. Канадец французского происхождения не был согласен с рефери, посчитав остановку боя преждевременной, в то время как он оставался еще на ногах. Спустя полтора года Сергей Ковалев повторно "решил теорему Паскаля", закрыв навсегда вопросы относительно первого поединка.

КОВАЛЕВ – УОРД

Ограбление в Вегасе или справедливая победа американца? Именно такой вопрос был часто задаваемый после первого поражения россиянина в профессиональной карьере.

До середины боя Сергей Ковалев лидировал на всех картах (59-54, 58-55, 59-54), а после взял всего один раунд, последний (10-9). Боксерская общественность незамедлительно принялась трубить о судейском беспределе, а Крашер, в свою очередь, еще на ринге высказал недовольство результатом.

В контракте был внесен пункт об обязательном реванше, потому одно было ясно точно – реванша не миновать!

КОВАЛЕВ – УОРД 2

Накануне матча-реванша Андре Уорд всячески выводил из себя россиянина, то затягивал переговоры, то подкалывая относительно его заявлений о нечестном первой встречи. Скажем, что у него это здорово получалось. Сергей Ковалев отвечал не лучшим образом, порой даже жалко, обещая уничтожить американца в ринге.

Обещал, но не выполнил. Во втором бой практически ничего не изменилось. Единственным отличием было то, что поклонникам бокса не пришлось ждать окончания поединка. После того, как в восьмом раунде американец загнал Крашера в угол, российский спортсмен нырнул в попытке увернуться от шквала ударов, и судья остановил бой.

Сергей Ковалев снова остался недоволен, однако это уже никого не интересовало.

Войдет ли бой Ковалев – Альварес в историю, как один из самых красочных для Крашера? Узнаем уже 4 августа. Поединок состоится в городе Атлантик Сити (США).

Текст: Александр Коршиков, iSport.ua

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