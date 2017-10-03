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Усик – Бриедис: прогноз букмекеров на бой

Комментариев: 9
Букмекеры считают Усика безоговорочным фаворитом в противостоянии с Бриедисом.
Усик - безоговорочный фаворит в противостоянии с Бриедисом
Усик - безоговорочный фаворит в противостоянии с Бриедисом
ringpolska.pl

Букмекерские конторы отдают предпочтение чемпиону мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александру Усику (13-0, 11 КО) в поединке против чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса (23-0, 18 KO).

На победу Усика в полуфинале World Boxing Super Series коэффициент составляет 1,14, на победу Бриедиса – 4,5.

Что касается всего турнира, то Александр Усик считается фаворитом с коэффициентом 1,53. Далее располагаются Майрис Бриедис (6,0), Мурат Гассиев (7,0), Юниэр Дортикос (9,0) и Кшиштоф Влодарчик (101).

Напомним, бой Усик – Бриедис должен состояться 27 января 2018 года. На пути к полуфиналу Бриедис бился в Риге против кубинца Майка Переса, победив его по очкам. Усик в своем поединке 1/4 финала досрочно победил Марко Хука в Берлине.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик – Бриедис.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, прогнозы на спорт, букмекеры, бокс
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Комментариев (9)
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петенька  (аноним)  27.01.2018, 11:41
Оценка:  0
петенька
В пуканчик хочу!
петенька  (аноним)  27.01.2018, 10:59
Оценка:  0
петенька
Хочу в Гудок..
петенька  (аноним)  27.01.2018, 10:41
Оценка:  0
петенька
Я от восторга!
гость  (аноним)  04.10.2017, 11:14
Оценка:  0
гость
07.49 П и д а р. пиши по делу. сколько можно тебе говорить и не погань сайт..
петенька  (аноним)  04.10.2017, 07:49
Оценка:  -1
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  03.10.2017, 22:21
Оценка:  -1
гость
На перед говорить это вообще безумие ..Дохрена было фаворитов которые лежали на полу..
mreccoh    03.10.2017, 19:06
Оценка:  0
mreccoh
В бою с Хуком Усик показал что и он далеко не без недостатков.Так что никаких гарантий давать заранее нельзя.Что один ,что другой может прилечь на канвас ринга немного поспать...
гость  (аноним)  03.10.2017, 17:52
Оценка:  -1
гость
Ставь пуканчик и давай адрес.
петенька  (аноним)  03.10.2017, 17:38
Оценка:  0
петенька
Усик победит. Пуканчиком чувствую. Джигурдой клянусь.
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