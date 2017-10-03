Усик – Бриедис: прогноз букмекеров на бой

Букмекеры считают Усика безоговорочным фаворитом в противостоянии с Бриедисом.

Усик - безоговорочный фаворит в противостоянии с Бриедисом ringpolska.pl

Букмекерские конторы отдают предпочтение чемпиону мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александру Усику (13-0, 11 КО) в поединке против чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса (23-0, 18 KO).

На победу Усика в полуфинале World Boxing Super Series коэффициент составляет 1,14, на победу Бриедиса – 4,5.

Что касается всего турнира, то Александр Усик считается фаворитом с коэффициентом 1,53. Далее располагаются Майрис Бриедис (6,0), Мурат Гассиев (7,0), Юниэр Дортикос (9,0) и Кшиштоф Влодарчик (101).

Напомним, бой Усик – Бриедис должен состояться 27 января 2018 года. На пути к полуфиналу Бриедис бился в Риге против кубинца Майка Переса, победив его по очкам. Усик в своем поединке 1/4 финала досрочно победил Марко Хука в Берлине.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик – Бриедис.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!