Рейтинг WBO: Гвоздик первый, Беринчик вошел в топ-15

Всемирная боксерская ассоциация опубликовала свой обновленный рейтинг за январь.

Семь украинских боксеров присутствуют в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBO), из них два чемпиона мира – Александр Усик в тяжелом весе и Василий Ломаченко во втором полулегком весе.

Главные изменения по сравнению с предыдущим рейтингом - одну позицию потерял Тарас Шелестюк, а вот Виктор Постол поднялся. Плюс Денис Беринчик впервын попал в топ-15 рейтинга на 14-й позици.

Украинцы в рейтинге WBO:

- чемпион. Александр Усик. Тяжелый вес

- №1. Александр Гвоздик. Полутяжелый вес

- №7. Тарас Шелестюк. Полусредний вес

- №10. Виктор Постол. Первый полусредний вес

- №14. Денис Беринчик. Легкий вес

- чемпион. Василий Ломаченко. Второй полулегкий вес

- №7. Олег Малиновский. Полулегкий вес

Смотрите также рейтинг WBA, рейтинг IBF и рейтинг WBC.