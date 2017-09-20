Рейтинг WBO: Гвоздик первый, Беринчик вошел в топ-15
Семь украинских боксеров присутствуют в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBO), из них два чемпиона мира – Александр Усик в тяжелом весе и Василий Ломаченко во втором полулегком весе.
Главные изменения по сравнению с предыдущим рейтингом - одну позицию потерял Тарас Шелестюк, а вот Виктор Постол поднялся. Плюс Денис Беринчик впервын попал в топ-15 рейтинга на 14-й позици.
Украинцы в рейтинге WBO:
- чемпион. Александр Усик. Тяжелый вес
- №1. Александр Гвоздик. Полутяжелый вес
- №7. Тарас Шелестюк. Полусредний вес
- №10. Виктор Постол. Первый полусредний вес
- №14. Денис Беринчик. Легкий вес
- чемпион. Василий Ломаченко. Второй полулегкий вес
- №7. Олег Малиновский. Полулегкий вес
Смотрите также рейтинг WBA, рейтинг IBF и рейтинг WBC.
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