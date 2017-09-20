Рейтинг WBO: Два украинских чемпиона, Деревянченко - восьмой

Всемирная боксерская ассоциация опубликовала свой обновленный рейтинг за февраль.

Семь украинских боксеров присутствуют в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBO), из них два чемпиона мира – Александр Усик в тяжелом весе и Василий Ломаченко во втором полулегком весе.

Главные изменения по сравнению с предыдущим рейтингом - вылет из рейтинга Евгения Хитрова, который в прошлом месяце был на 15-м месте. Четыре позиции потерял Тарас Шелестюк, а вот Денис Беринчик на одну позицию поднялся.

Украинцы в рейтинге WBO:

- чемпион. Александр Усик. Тяжелый вес

- №8. Сергей Деревянченко. Средний вес

- №12. Тарас Шелестюк. Полусредний вес

- №15. Карен Чухаджян. Полусредний вес

- №12. Денис Беринчик. Легкий вес

- чемпион. Василий Ломаченко. Второй полулегкий вес

- №7. Олег Малиновский. Полулегкий вес

Смотрите также рейтинг WBA, рейтинг IBF и рейтинг WBC.