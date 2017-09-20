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Рейтинг WBO: Два украинских чемпиона, Деревянченко - восьмой

Комментариев: 9
Всемирная боксерская ассоциация опубликовала свой обновленный рейтинг за февраль.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxingscene.com

Семь украинских боксеров присутствуют в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBO), из них два чемпиона мира – Александр Усик в тяжелом весе и Василий Ломаченко во втором полулегком весе.

Главные изменения по сравнению с предыдущим рейтингом -  вылет из рейтинга Евгения Хитрова, который в прошлом месяце был на 15-м месте. Четыре позиции потерял Тарас Шелестюк, а вот Денис Беринчик на одну позицию поднялся.

Украинцы в рейтинге WBO:

- чемпион. Александр Усик. Тяжелый вес

- №8. Сергей Деревянченко. Средний вес

- №12. Тарас Шелестюк. Полусредний вес

- №15. Карен Чухаджян. Полусредний вес

- №12. Денис Беринчик. Легкий вес

- чемпион. Василий Ломаченко. Второй полулегкий вес

- №7. Олег Малиновский. Полулегкий вес

Смотрите также рейтинг WBAрейтинг IBF и рейтинг WBC.

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Теги: рейтинг, WBO, бокс
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Комментариев (9)
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Костыль  (аноним)  24.02.2018, 20:24
Оценка:  0
Костыль
Если в рейтинге есть дерево - значит рейтинг деревянный!
Это постулат!
гость  (аноним)  26.01.2018, 10:51
Оценка:  0
гость
У хохлов не бывает плохих..
гость  (аноним)  25.01.2018, 21:58
Оценка:  -2
гость
Нашли кого хвалить Гвоздя..
Потому_что    25.01.2018, 22:18
Оценка:  0
Потому_что
Поветкин, ты ли ?
korvin_ral    26.01.2018, 09:24
Оценка:  0
korvin_ral
лолчто?
петенька  (аноним)  21.10.2017, 13:05
Оценка:  +1
петенька
Хочу в пуканчик!
Костыль  (аноним)  21.09.2017, 20:31
Оценка:  -1
Костыль
ватный костыль, ты даун полный. При чем тут русские?? Идиот!
Ворд, Ковалев, Элейдер Альварес... Любой загнет твоего гвоздя.
ватный костыль  (аноним)  21.09.2017, 00:53
Оценка:  +1
ватный костыль
рассейские боксеры не ржавеют, но тонут, в боярышнике...
Костыль  (аноним)  20.09.2017, 21:34
Оценка:  -1
Костыль
Гвоздь сильно поржавел! Пора перчатки на гвоздь.
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