Рейтинг WBO: Два украинских чемпиона, Деревянченко - восьмой
Семь украинских боксеров присутствуют в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBO), из них два чемпиона мира – Александр Усик в тяжелом весе и Василий Ломаченко во втором полулегком весе.
Главные изменения по сравнению с предыдущим рейтингом - вылет из рейтинга Евгения Хитрова, который в прошлом месяце был на 15-м месте. Четыре позиции потерял Тарас Шелестюк, а вот Денис Беринчик на одну позицию поднялся.
Украинцы в рейтинге WBO:
- чемпион. Александр Усик. Тяжелый вес
- №8. Сергей Деревянченко. Средний вес
- №12. Тарас Шелестюк. Полусредний вес
- №15. Карен Чухаджян. Полусредний вес
- №12. Денис Беринчик. Легкий вес
- чемпион. Василий Ломаченко. Второй полулегкий вес
- №7. Олег Малиновский. Полулегкий вес
Смотрите также рейтинг WBA, рейтинг IBF и рейтинг WBC.
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