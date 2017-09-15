Рейтинг WBC: Два украинских чемпиона и Постол на четвертом месте
Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров.
Девять украинских боксеров присутствуют в обновленном в январе рейтинге Международного боксерского совета (WBC). Двое из них являются чемпионами, еще двое находятся в топ-15, поэтому претендуют на чемпионский бой.
В сравнении с прошлым месяцем на одну позицию поднялся Сергей Деревянченко.
Украинцы в рейтинге WBC:
Чемпион. Александр Усик. Тяжелый вес
Чемпион. Александр Гвоздик. Полутяжелый вес
- №32. Рамиль Гаджиев. Суперсредний вес
- №9. Сергей Деревянченко. Средний вес
- №29. Евгений Хитров. Средний вес
- №37. Иван Голуб. Первый средний вес
- №4. Виктор Постол. Суперлегкий вес
- №28. Олег Малиновский. Полулегкий вес
- №25. Арнольд Хегай. Второй легчайший вес
Смотрите также рейтинг WBO, рейтинг WBA и рейтинг IBF.
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