Рейтинг WBC: Два украинских чемпиона и Постол на четвертом месте

Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров.

Девять украинских боксеров присутствуют в обновленном в январе рейтинге Международного боксерского совета (WBC). Двое из них являются чемпионами, еще двое находятся в топ-15, поэтому претендуют на чемпионский бой.

В сравнении с прошлым месяцем на одну позицию поднялся Сергей Деревянченко.

Украинцы в рейтинге WBC:

Чемпион. Александр Усик. Тяжелый вес

Чемпион. Александр Гвоздик. Полутяжелый вес

- №32. Рамиль Гаджиев. Суперсредний вес

- №9. Сергей Деревянченко. Средний вес

- №29. Евгений Хитров. Средний вес

- №37. Иван Голуб. Первый средний вес

- №4. Виктор Постол. Суперлегкий вес

- №28. Олег Малиновский. Полулегкий вес

- №25. Арнольд Хегай. Второй легчайший вес

Смотрите также рейтинг WBO, рейтинг WBA и рейтинг IBF.