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Рейтинг WBC: Два украинских чемпиона и Постол на четвертом месте

Комментариев: 14
Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Девять украинских боксеров присутствуют в обновленном в январе рейтинге Международного боксерского совета (WBC). Двое из них являются чемпионами, еще двое находятся в топ-15, поэтому претендуют на чемпионский бой.

В сравнении с прошлым месяцем на одну позицию поднялся Сергей Деревянченко.

Украинцы в рейтинге WBC:

Чемпион. Александр Усик. Тяжелый вес

Чемпион. Александр Гвоздик. Полутяжелый вес

- №32. Рамиль Гаджиев. Суперсредний вес

- №9. Сергей Деревянченко. Средний вес

- №29. Евгений Хитров. Средний вес

- №37. Иван Голуб. Первый средний вес

- №4. Виктор Постол. Суперлегкий вес

- №28. Олег Малиновский. Полулегкий вес

- №25. Арнольд Хегай. Второй легчайший вес

Смотрите также рейтинг WBOрейтинг WBA и рейтинг IBF.

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Теги: WBC, рейтинг, бокс
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Комментариев (14)
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гость  (аноним)  10.09.2018, 17:52
Оценка:  0
гость
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гость  (аноним)  09.06.2018, 08:06
Оценка:  -4
гость
Виктор Постол. Суперлегкий вес-да с каких пор то..бм двоечники...уж супертяж тогда
Дарси Дольче  (аноним)  14.03.2018, 13:45
Оценка:  +3
Дарси Дольче
Кто то хотел страппон в пуканчик, мальчики ?
петенька  (аноним)  17.02.2018, 12:03
Оценка:  -6
петенька
В пуканчик хочу!
Педик  (аноним)  16.02.2018, 16:28
Оценка:  +7
Педик
Героям слава! Слава Украине!
гость  (аноним)  16.02.2018, 14:52
Оценка:  +5
гость
Педиков на мыло..
гость  (аноним)  14.02.2018, 15:07
Оценка:  -8
гость
Гвоздик педик!
гость  (аноним)  13.12.2017, 17:18
Оценка:  -7
гость
Путин чемпион!
гость  (аноним)  13.10.2017, 16:48
Оценка:  -6
гость
16. 24 Да. он не одного боя не выиграл честно..
гость  (аноним)  15.09.2017, 16:24
Оценка:  +5
гость
гость (аноним) 14.09.2017, 21:30 - а что в его боксёрской карьере не спортивного? То что он в 40 лет проиграл молодому чемпиону мира?
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