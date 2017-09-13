Переключиться на мобильную версию

Рейтинг WBC: Гвоздик стал чемпионом, Постол вышел на первое место

Комментариев: 12
Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Восемь украинских боксеров присутствуют в обновленном в марте рейтинге Международного боксерского совета (WBC). Двое из них входят в топ-15 своих категорий, поэтому имеют шансы получить чемпионский бой, а Александр Гвоздик стал временным чемпионом.

На первое место поднялся Виктор Постол, поднялся с 13-го на 9 место Вячеслав Шабранский, а вот Евгений Хитровпокинул 15 лучших боксеров своей категории, опустившись с 15-го на 16-е место.

Украинцы в рейтинге WBC:

- №26. Дмитрий Кучер. Тяжелый вес

Временный чемпион. Александр Гвоздик. Полутяжелый вес

- №9. Вячеслав Шабранский. Полутяжелый вес

- №16. Евгений Хитров. Средний вес

- №30. Станислав Скороход. Первый средний вес

- №1. Виктор Постол. Суперлегкий вес

- №27. Олег Малиновский. Полулегкий вес

- №33. Арнольд Хегай. Полулегкий вес

Смотрите также рейтинг WBO, рейтинг WBA и рейтинг IBF.

Поделись:
Теги: WBC, рейтинг, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Дарси Дольче  (аноним)  14.03.2018, 13:45
Оценка:  0
Дарси Дольче
Кто то хотел страппон в пуканчик, мальчики ?
петенька  (аноним)  17.02.2018, 12:03
Оценка:  -5
петенька
В пуканчик хочу!
Педик  (аноним)  16.02.2018, 16:28
Оценка:  +5
Педик
Героям слава! Слава Украине!
гость  (аноним)  16.02.2018, 14:52
Оценка:  +5
гость
Педиков на мыло..
гость  (аноним)  14.02.2018, 15:07
Оценка:  -5
гость
Гвоздик педик!
гость  (аноним)  13.12.2017, 17:18
Оценка:  -5
гость
Путин чемпион!
гость  (аноним)  13.10.2017, 16:48
Оценка:  -5
гость
16. 24 Да. он не одного боя не выиграл честно..
гость  (аноним)  15.09.2017, 16:24
Оценка:  +4
гость
гость (аноним) 14.09.2017, 21:30 - а что в его боксёрской карьере не спортивного? То что он в 40 лет проиграл молодому чемпиону мира?
гость  (аноним)  14.09.2017, 21:30
Оценка:  -5
гость
20.46 Да хоть пусть будет у него х.й во лбу.. А с порт должен быть спортом..
гость  (аноним)  13.09.2017, 20:46
Оценка:  +5
гость
гость (аноним) 10.07.2017, 22:31 - У Вовки миллионы баксов, бизнес и жена голливудская актриса, а у тебе ущербного хуесоса что ?
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь