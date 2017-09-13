Рейтинг WBC: Гвоздик стал чемпионом, Постол вышел на первое место

Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров.

Восемь украинских боксеров присутствуют в обновленном в марте рейтинге Международного боксерского совета (WBC). Двое из них входят в топ-15 своих категорий, поэтому имеют шансы получить чемпионский бой, а Александр Гвоздик стал временным чемпионом.

На первое место поднялся Виктор Постол, поднялся с 13-го на 9 место Вячеслав Шабранский, а вот Евгений Хитровпокинул 15 лучших боксеров своей категории, опустившись с 15-го на 16-е место.

Украинцы в рейтинге WBC:

- №26. Дмитрий Кучер. Тяжелый вес

Временный чемпион. Александр Гвоздик. Полутяжелый вес

- №9. Вячеслав Шабранский. Полутяжелый вес

- №16. Евгений Хитров. Средний вес

- №30. Станислав Скороход. Первый средний вес

- №1. Виктор Постол. Суперлегкий вес

- №27. Олег Малиновский. Полулегкий вес

- №33. Арнольд Хегай. Полулегкий вес

Смотрите также рейтинг WBO, рейтинг WBA и рейтинг IBF.