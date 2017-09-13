Рейтинг WBC: Гвоздик стал чемпионом, Постол вышел на первое место
Восемь украинских боксеров присутствуют в обновленном в марте рейтинге Международного боксерского совета (WBC). Двое из них входят в топ-15 своих категорий, поэтому имеют шансы получить чемпионский бой, а Александр Гвоздик стал временным чемпионом.
На первое место поднялся Виктор Постол, поднялся с 13-го на 9 место Вячеслав Шабранский, а вот Евгений Хитровпокинул 15 лучших боксеров своей категории, опустившись с 15-го на 16-е место.
Украинцы в рейтинге WBC:
- №26. Дмитрий Кучер. Тяжелый вес
Временный чемпион. Александр Гвоздик. Полутяжелый вес
- №9. Вячеслав Шабранский. Полутяжелый вес
- №16. Евгений Хитров. Средний вес
- №30. Станислав Скороход. Первый средний вес
- №1. Виктор Постол. Суперлегкий вес
- №27. Олег Малиновский. Полулегкий вес
- №33. Арнольд Хегай. Полулегкий вес
Смотрите также рейтинг WBO, рейтинг WBA и рейтинг IBF.
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