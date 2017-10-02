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Рейтинг WBA: Далакян первый, Гвоздик выпал из рейтинга

Комментариев: 5
Международная боксерская ассоциация (WBA) обновила свой рейтинг боксеров за январь.
Артем Далакян
Артем Далакян

Три украинских боксера присутствуют в обновленном рейтинге Международной боксерской ассоциации (WBA).

Континентальный чемпион, боксер промоутерской компании Union Boxing Promotion Артем Далакян (15-0, 11 КО) продолжает занимать первую строчку рейтинга Всемирной боксерской Ассоциации WBA, дающее право на чемпионский бой в легчайшем весе.

Александр Гвоздик, который выбрал себе путь по линии WBC, выпал из рейтинга, Александр Егоров остался на пятом месте, а Валентин Головко поднялся в рейтинге на 12-е место в полусреднем весе.

Украинцы в рейтинге WBA:

- №12. Валентин Головко. Полусредний вес

- №5. Александр Егоров. Второй легчайший вес

- №1. Артем Далакян. Найлегчайший вес

Смотрите также рейтинг WBOрейтинг IBF и рейтинг WBC.

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Теги: WBA, рейтинг, бокс
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Комментариев (5)
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Вася  (аноним)  01.02.2018, 22:46
Оценка:  0
Вася
Костыль куйни не скажет!
Костыль  (аноним)  03.10.2017, 17:57
Оценка:  0
Костыль
Гвоздь ржавеет на глазах. Пора перчи на гвоздь!
петенька  (аноним)  02.10.2017, 14:01
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
петенька  (аноним)  02.10.2017, 12:19
Оценка:  0
петенька
Хочу наказать троля в пуканчик!
петенька  (аноним)  02.10.2017, 11:50
Оценка:  0
петенька
А хочу в свой похотливый пуканчик от коня. Только вот опасаюсь, не порвется ли пукан ?
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