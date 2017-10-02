Рейтинг WBA: Далакян первый, Гвоздик выпал из рейтинга
Международная боксерская ассоциация (WBA) обновила свой рейтинг боксеров за январь.
Три украинских боксера присутствуют в обновленном рейтинге Международной боксерской ассоциации (WBA).
Континентальный чемпион, боксер промоутерской компании Union Boxing Promotion Артем Далакян (15-0, 11 КО) продолжает занимать первую строчку рейтинга Всемирной боксерской Ассоциации WBA, дающее право на чемпионский бой в легчайшем весе.
Александр Гвоздик, который выбрал себе путь по линии WBC, выпал из рейтинга, Александр Егоров остался на пятом месте, а Валентин Головко поднялся в рейтинге на 12-е место в полусреднем весе.
Украинцы в рейтинге WBA:
- №12. Валентин Головко. Полусредний вес
- №5. Александр Егоров. Второй легчайший вес
- №1. Артем Далакян. Найлегчайший вес
Смотрите также рейтинг WBO, рейтинг IBF и рейтинг WBC.
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