Рейтинг WBA: Далакян – чемпион, Головко – 11-й

Международная боксерская ассоциация (WBA) обновила свой рейтинг боксеров за апрель.

Три украинских боксера присутствуют в обновленном рейтинге Международной боксерской ассоциации (WBA).

Континентальный чемпион, боксер промоутерской компании Union Boxing Promotion Артем Далакян (15-0, 11 КО) является чемпионом в наилегчайшем весе.

Александр Егоров опустился на одно место и теперь шестой, а Валентин Головко остался в рейтинге на 11-е месте в полусреднем весе.

Украинцы в рейтинге WBA:

- №11. Валентин Головко. Полусредний вес

- №6. Александр Егоров. Второй легчайший вес

Чемпион. Артем Далакян. Наилегчайший вес

Смотрите также рейтинг WBO, рейтинг IBF и рейтинг WBC.