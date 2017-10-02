Рейтинг WBA: Далакян – чемпион, Головко – 11-й
Международная боксерская ассоциация (WBA) обновила свой рейтинг боксеров за апрель.
Три украинских боксера присутствуют в обновленном рейтинге Международной боксерской ассоциации (WBA).
Континентальный чемпион, боксер промоутерской компании Union Boxing Promotion Артем Далакян (15-0, 11 КО) является чемпионом в наилегчайшем весе.
Александр Егоров опустился на одно место и теперь шестой, а Валентин Головко остался в рейтинге на 11-е месте в полусреднем весе.
Украинцы в рейтинге WBA:
- №11. Валентин Головко. Полусредний вес
- №6. Александр Егоров. Второй легчайший вес
Чемпион. Артем Далакян. Наилегчайший вес
Смотрите также рейтинг WBO, рейтинг IBF и рейтинг WBC.
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