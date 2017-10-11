Рейтинг IBF: Деревяченко – претендент на бой с Головкиным

Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров за март.

Всего один украинский боксер присутствует в обновленном за март рейтинге Международной боксерской федерации (IBF).

Продолжает находится на первом месте Сергей Деревянченко, который является обязательным претендентом на титул чемпиона, которым владеет Геннадий Головкин.

Больше украинцев в свежем рейтинге IBF нет.

Украинцы в рейтинге IBF:

- №1. Сергей Деревянченко. Средний вес

Смотрите также рейтинг WBO, рейтинг WBC и рейтинг WBA.