Рейтинг IBF: Деревяченко – претендент на бой с Головкиным
Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров за март.
Всего один украинский боксер присутствует в обновленном за март рейтинге Международной боксерской федерации (IBF).
Продолжает находится на первом месте Сергей Деревянченко, который является обязательным претендентом на титул чемпиона, которым владеет Геннадий Головкин.
Больше украинцев в свежем рейтинге IBF нет.
Украинцы в рейтинге IBF:
- №1. Сергей Деревянченко. Средний вес
Смотрите также рейтинг WBO, рейтинг WBC и рейтинг WBA.
Полная версия правил