Переключиться на мобильную версию

Рейтинг IBF: Деревяченко первый, Гвоздик и Далакян покинули топ-15

Комментариев: 9
Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров за декабрь.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко

Один украинский боксер присутствует в обновленном за декабрь рейтинге Международной боксерской федерации (IBF).

Продолжает находится на первом месте Сергей Деревянченко, который должен стать обязательным претендентом на титул чемпиона, которым владеет Геннадий Головкин.

А вот Александр Гвоздик и Артем Далакян, которые в своих категориях были на 3-м и 4-м месте соответственно, рейтинг покинули. Дело в том, что Гвоздик в ближайшем поединке сразится за временный титул WBC, а Далакяну предстоит бой за титул WBA.

Украинцы в рейтинге IBF:

- №1. Сергей Деревянченко. Средний вес

Смотрите также рейтинг WBO, рейтинг WBC и рейтинг WBA.

Поделись:
Теги: IBF, рейтинг, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Костыль  (аноним)  08.12.2017, 21:11
Оценка:  0
Костыль
Що за деревянный рейтинг?? Ппц.
гость  (аноним)  08.11.2017, 21:24
Оценка:  0
гость
А потом уже опиздюливал его от всей души..Воффка наверное не рад что вышел.
гость  (аноним)  08.11.2017, 21:16
Оценка:  0
гость
Даа Клячкин тогда отгреб хорошо.. От удара с низу руки и ноги расползлись как парализованые в разные стороны..
петенька  (аноним)  12.10.2017, 09:54
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
НЕМЫТАЯ  (аноним)  11.10.2017, 23:15
Оценка:  0
НЕМЫТАЯ
Рашка как обычно в пукане. Видать еще не весь мельдоний использован.
гость  (аноним)  11.10.2017, 17:29
Оценка:  0
гость
Пыдорас,да?
петенька  (аноним)  11.10.2017, 10:38
Оценка:  0
петенька
Тепер только родное, русское. Хочу в похотливый пуканчик от Саши Поветкина. Он с ревом в меня войдет, глубоко, по самые яички, и будет меня сладенько иметь, пока из меня не потечет шоколад. Угостить вас моим сладеньким шоколадом, зайки ?
гость  (аноним)  12.09.2017, 16:46
Оценка:  0
гость
Совершенно верно .. Он добился больших пиздюлй чем кто либо..
гость  (аноним)  04.06.2017, 17:45
Оценка:  -1
гость
А Клика нахера опускают ... Он же большего добился при проигрыше....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь