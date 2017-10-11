Бокс: расписание боев
Расписание ближайших крупных боев в боксе
17 марта
Нью-Йорк, США
Хосе Карлос Рамирес (21-0, 16 KO) - Амир Имам (20-1, 17 KO)
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м полусреднем весе
Александр Гвоздик (14-0, 12 KO) - Мехди Амар (34-5-2, 16 KO)
Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе
Феликс Вердехо (23-0, 15 KO) - Антонио Лосада, мл.(38-2, 32 KO)
18 марта
Кобе, Япония
Рюя Яманака (15-2, 4 KO) - Мойсес Кайерос (28-7-1, 16 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в минимальном весе
Реия Кониши (15-0, 5 KO) - Карлос Канисалес (19-0-1, 16 KO)
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)
24 марта
Лондон, Англия
Диллиан Уайт (22-1, 16 KO) - Лукас Браун (25-0, 22 KO)
Бой за титул "серебряного" чемпиона по версии WBC в супертяжёлом весе
Фрэнк Бульони (21-2-1, 15 KO) - Каллум Джонсон (16-0, 11 KO)
Марсель, Франция
Арсен Гуламирян (22-0, 14 KO) - Рияд Мерхи (24-0, 20 KO)
Бой за вакантный титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе
Мишель Соро (31-2-1, 21 KO) - Джон Вера (18-0, 11 KO)
Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBA в 1-м среднем весе
Гамбург, Германия
Тайрон Цойге (21-0-1, 11 KO) - Айзек Экпо (32-3, 25 KO)
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе
Каро Мурат (31-3-1, 20 KO) - Исидро Прието (27-2-3, 22 KO)
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе
Себастьян Формелла (17-0, 8 KO) - Анджело Франк (13-1, 9 КО)
Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO в 1-м среднем весе
27 марта
Лос-Анджелес, США
Сергей Богачук (6-0, 6 KO) - Хавьер Альбоника (11-2, 9 КО)
31 марта
Кардифф, Уэльс
Энтони Джошуа (20-0, 20 KO) - Джозеф Паркер (24-0, 18 KO)
Объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе
Александр Поветкин (33-1, 23 KO) - Дэвид Прайс (21-4, 18 KO)
Райан Барнетт (18-0, 9 KO) - Йонфрес Парехо (21-2-1, 10 KO)
Бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг)
7 апреля
Брисбен, Австралия
Деннис Хоган (26-1-1, 7 KO) - Килрейн Келли (23-1, 9 KO)
Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в 1-м среднем весе
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
Анхель Акоста (17-1, 17 KO) - Рюдзи Хара (23-2, 14 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)
Лас-Вегас, США
Эрисланди Лара (25-2-2, 14 KO) - Джарретт Херд (21-0, 15 KO)
Бой за объединение титулов чемпиона мира по версии IBF и "суперчемпиона" мира по версии WBA в 1-м среднем весе
Кейлеб Труэкс (29-3-2, 18 KO) - Джеймс Дигейл (23-2-1, 14 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)
14 апреля
Англия
Билли Джо Сондерс (26-0, 12 KO) - Мартин Маррей (36-4-1, 17 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе
Терри Флэнеган (33-0, 13 KO) - Морис Хукер (23-0-3, 16 KO)
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м полусреднем весе
Лас-Вегас, США
Джефф Хорн (18-0-1, 12 KO) - Теренс Кроуфорд (32-0, 23 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе
Джесси Магдалено (25-0, 18 KO) - Айзек Догбо (18-0, 12 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг)
15 апреля
Йокогама, Япония
Рета Мурата (13-1, 10 KO) - Эмануэле Бландамура (27-2, 5 KO)
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе
Кен Широ (12-0, 6 KO) - Ганиган Лопес (28-7, 17 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)
Даиго Хига (15-0, 15 KO) - Кристофер Росалес (26-3, 17 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг)
21 апреля
Белфаст, Северная Ирландия
Карл Фрэмптон (24-1, 14 KO) - Нонито Донэйр (38-4, 24 KO)
Золани Тете (26-3, 21 KO) - Омар Нарваэс (48-2-2, 25 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг)
Ливерпуль, Англия
Амир Хан (31-4, 19 KO) - Фил Ло Греко (28-3, 15 KO)
Бруклин, США
Омар Фигероа (27-0-1, 19 KO) - Эдриен Броунер (33-3, 24 KO)
Жервонта Дэвис (19-0, 18 KO) - Хесус Куэйяр (28-2, 21 KO)
Жермалл Чарло (26-0, 20 KO) - Уго Сентено, мл.(26-1, 14 KO)
Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в среднем весе
26 апреля
Токио, Япония
Такеши Иноуэ (12-0-1, 7 KO) - Юки Нонака (31-9-3, 10 KO)
28 апреля
Дуэ, Франция
Эндрю Селби (10-0, 5 KO) - Винсент Легран (26-0, 16 KO)
Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в наилегчайшем весе
Бруклин, США
Дэниел Джейкобс (33-2, 29 KO) - Мацей Сулецки (26-0, 10 KO)
Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 KO) - Жоанн Дюопа (37-4, 24 KO)
Артур Шпилька (20-3, 15 KO) - Т.В.А.
4 мая
Екатеринбург, Россия
Дмитрий Михайленко (22-3, 10 KO) - Александр Шаронов (9-2-2, 4 КО)
Чикаго, США
Мануэль Чарр (31-4, 17 KO) - Фрес Окендо (37-8, 24 KO)
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе
5 мая
Лондон, Англия
Тони Беллью (29-2-1, 19 KO) - Дэвид Хэй (28-3, 26 KO)
США
Геннадий Головкин (37-0-1, 33 KO) - Сауль Альварес (49-1-2, 34 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе
11 мая
Джадда, Саудовская Аравия
Александр Усик (13-0, 11 KO) - Мурат Гассиев (25-0, 18 KO)
Финал Всемирной боксерской суперсерии за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA в тяжелом весе
12 мая
Болтон, Англия
Хьюи Фьюри (20-1, 10 KO) - Сэм Сэкстон (24-3, 9 KO)
Нью-Йорк, США
Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) - Т.В.А.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м полулегком весе
19 мая
Лидс, Англия
Ли Селби (26-1, 9 KO) - Джош Уоррингтон (26-0, 6 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе
Канада
Адонис Стивенсон (29-1, 24 KO) - Баду Джек (22-1-2, 13 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе
Бруклин, США
Кит Терман (28-0, 22 KO) - Т.В.А.
Бой за титулы чемпиона мира по версии WBC и "суперчемпиона" мира по версии WBA в полусреднем весе
9 июня
Лос-Анджелес, США
Лео Санта Крус (34-1-1, 19 KO) - Абнер Марес (31-2-1, 15 KO)
Бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в полулёгком весе
16 июня
Даллас, США
Эррол Спенс (23-0, 20 KO) - Карлос Окампо (22-0, 13 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе
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