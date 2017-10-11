Бокс: расписание боев

Представляем вашему вниманию расписание главных боксерских поединков в 2017-2018 году.

Расписание ближайших крупных боев в боксе

17 марта

Нью-Йорк, США

Хосе Карлос Рамирес (21-0, 16 KO) - Амир Имам (20-1, 17 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м полусреднем весе

Александр Гвоздик (14-0, 12 KO) - Мехди Амар (34-5-2, 16 KO)

Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе

Феликс Вердехо (23-0, 15 KO) - Антонио Лосада, мл.(38-2, 32 KO)

18 марта

Кобе, Япония

Рюя Яманака (15-2, 4 KO) - Мойсес Кайерос (28-7-1, 16 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в минимальном весе

Реия Кониши (15-0, 5 KO) - Карлос Канисалес (19-0-1, 16 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)

24 марта

Лондон, Англия

Диллиан Уайт (22-1, 16 KO) - Лукас Браун (25-0, 22 KO)

Бой за титул "серебряного" чемпиона по версии WBC в супертяжёлом весе

Фрэнк Бульони (21-2-1, 15 KO) - Каллум Джонсон (16-0, 11 KO)

Марсель, Франция

Арсен Гуламирян (22-0, 14 KO) - Рияд Мерхи (24-0, 20 KO)

Бой за вакантный титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе

Мишель Соро (31-2-1, 21 KO) - Джон Вера (18-0, 11 KO)

Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBA в 1-м среднем весе

Гамбург, Германия

Тайрон Цойге (21-0-1, 11 KO) - Айзек Экпо (32-3, 25 KO)

Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе

Каро Мурат (31-3-1, 20 KO) - Исидро Прието (27-2-3, 22 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе

Себастьян Формелла (17-0, 8 KO) - Анджело Франк (13-1, 9 КО)

Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO в 1-м среднем весе

27 марта

Лос-Анджелес, США

Сергей Богачук (6-0, 6 KO) - Хавьер Альбоника (11-2, 9 КО)

31 марта

Кардифф, Уэльс

Энтони Джошуа (20-0, 20 KO) - Джозеф Паркер (24-0, 18 KO)

Объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе

Александр Поветкин (33-1, 23 KO) - Дэвид Прайс (21-4, 18 KO)

Райан Барнетт (18-0, 9 KO) - Йонфрес Парехо (21-2-1, 10 KO)

Бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг)

7 апреля

Брисбен, Австралия

Деннис Хоган (26-1-1, 7 KO) - Килрейн Келли (23-1, 9 KO)

Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в 1-м среднем весе

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

Анхель Акоста (17-1, 17 KO) - Рюдзи Хара (23-2, 14 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)

Лас-Вегас, США

Эрисланди Лара (25-2-2, 14 KO) - Джарретт Херд (21-0, 15 KO)

Бой за объединение титулов чемпиона мира по версии IBF и "суперчемпиона" мира по версии WBA в 1-м среднем весе

Кейлеб Труэкс (29-3-2, 18 KO) - Джеймс Дигейл (23-2-1, 14 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)

14 апреля

Англия

Билли Джо Сондерс (26-0, 12 KO) - Мартин Маррей (36-4-1, 17 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе

Терри Флэнеган (33-0, 13 KO) - Морис Хукер (23-0-3, 16 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м полусреднем весе

Лас-Вегас, США

Джефф Хорн (18-0-1, 12 KO) - Теренс Кроуфорд (32-0, 23 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе

Джесси Магдалено (25-0, 18 KO) - Айзек Догбо (18-0, 12 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг)

15 апреля

Йокогама, Япония

Рета Мурата (13-1, 10 KO) - Эмануэле Бландамура (27-2, 5 KO)

Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе

Кен Широ (12-0, 6 KO) - Ганиган Лопес (28-7, 17 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)

Даиго Хига (15-0, 15 KO) - Кристофер Росалес (26-3, 17 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг)

21 апреля

Белфаст, Северная Ирландия

Карл Фрэмптон (24-1, 14 KO) - Нонито Донэйр (38-4, 24 KO)

Золани Тете (26-3, 21 KO) - Омар Нарваэс (48-2-2, 25 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг)

Ливерпуль, Англия

Амир Хан (31-4, 19 KO) - Фил Ло Греко (28-3, 15 KO)

Бруклин, США

Омар Фигероа (27-0-1, 19 KO) - Эдриен Броунер (33-3, 24 KO)

Жервонта Дэвис (19-0, 18 KO) - Хесус Куэйяр (28-2, 21 KO)

Жермалл Чарло (26-0, 20 KO) - Уго Сентено, мл.(26-1, 14 KO)

Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в среднем весе

26 апреля

Токио, Япония

Такеши Иноуэ (12-0-1, 7 KO) - Юки Нонака (31-9-3, 10 KO)

28 апреля

Дуэ, Франция

Эндрю Селби (10-0, 5 KO) - Винсент Легран (26-0, 16 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в наилегчайшем весе

Бруклин, США

Дэниел Джейкобс (33-2, 29 KO) - Мацей Сулецки (26-0, 10 KO)

Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 KO) - Жоанн Дюопа (37-4, 24 KO)

Артур Шпилька (20-3, 15 KO) - Т.В.А.

4 мая

Екатеринбург, Россия

Дмитрий Михайленко (22-3, 10 KO) - Александр Шаронов (9-2-2, 4 КО)

Чикаго, США

Мануэль Чарр (31-4, 17 KO) - Фрес Окендо (37-8, 24 KO)

Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе

5 мая

Лондон, Англия

Тони Беллью (29-2-1, 19 KO) - Дэвид Хэй (28-3, 26 KO)

США

Геннадий Головкин (37-0-1, 33 KO) - Сауль Альварес (49-1-2, 34 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе

11 мая

Джадда, Саудовская Аравия

Александр Усик (13-0, 11 KO) - Мурат Гассиев (25-0, 18 KO)

Финал Всемирной боксерской суперсерии за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA в тяжелом весе

12 мая

Болтон, Англия

Хьюи Фьюри (20-1, 10 KO) - Сэм Сэкстон (24-3, 9 KO)

Нью-Йорк, США

Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) - Т.В.А.

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м полулегком весе

19 мая

Лидс, Англия

Ли Селби (26-1, 9 KO) - Джош Уоррингтон (26-0, 6 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе

Канада

Адонис Стивенсон (29-1, 24 KO) - Баду Джек (22-1-2, 13 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе

Бруклин, США

Кит Терман (28-0, 22 KO) - Т.В.А.

Бой за титулы чемпиона мира по версии WBC и "суперчемпиона" мира по версии WBA в полусреднем весе

9 июня

Лос-Анджелес, США

Лео Санта Крус (34-1-1, 19 KO) - Абнер Марес (31-2-1, 15 KO)

Бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в полулёгком весе

16 июня

Даллас, США

Эррол Спенс (23-0, 20 KO) - Карлос Окампо (22-0, 13 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе