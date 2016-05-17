Бокс: Расписание боев

Представляем вашему вниманию расписание главных боксерских поединков в 2018 году.

Расписание ближайших крупных боев в боксе

24 марта

Лондон, Англия

Диллиан Уайт (22-1, 16 KO) - Лукас Браун (25-0, 22 KO)

Бой за титул “серебряного“ чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Фрэнк Бульони (21-2-1, 15 KO) - Каллум Джонсон (16-0, 11 KO)

Марсель, Франция

Арсен Гуламирян (22-0, 14 KO) - Рияд Мерхи (24-0, 20 KO)

Бой за вакантный титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе

Мишель Соро (31-2-1, 21 KO) - Джон Вера (18-0, 11 KO)

Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBA в 1-м среднем весе

Гамбург, Германия

Тайрон Цойге (21-0-1, 11 KO) - Айзек Экпо (32-3, 25 KO)

Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе

Каро Мурат (31-3-1, 20 KO) - Исидро Прието (27-2-3, 22 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе

Себастьян Формелла (17-0, 8 KO) - Анджело Франк (13-1, 9 КО)

Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO в 1-м среднем весе

27 марта

Лос-Анджелес, США

Сергей Богачук (6-0, 6 KO) - Хавьер Альбоника (11-2, 9 КО)

30 марта

Гент, Бельгия

Билал Лаггун (22-1-2, 12 KO) - Сердар Сахин (27-2, 18 КО)

Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF в тяжелом весе

Леваллуа-Перре, Франция

Наджиб Мохаммеди (39-5, 23 KO) - Хадилла Мохумади (23-4-1, 16 KO)

Бой за вакантный титул континентального чемпиона по версии WBA во 2-м среднем весе

31 марта

Кардифф, Уэльс

Энтони Джошуа (20-0, 20 KO) - Джозеф Паркер (24-0, 18 KO)

Объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Александр Поветкин (33-1, 23 KO) - Дэвид Прайс (21-4, 18 KO)

Райан Барнетт (18-0, 9 KO) - Йонфрес Парехо (21-2-1, 10 KO)

Бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг)

7 апреля

Брисбен, Австралия

Деннис Хоган (26-1-1, 7 KO) - Килрейн Келли (23-1, 9 KO)

Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в 1-м среднем весе

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

Анхель Акоста (17-1, 17 KO) - Рюдзи Хара (23-2, 14 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)

Лас-Вегас, США

Эрисланди Лара (25-2-2, 14 KO) - Джарретт Херд (21-0, 15 KO)

Бой за объединение титулов чемпиона мира по версии IBF и "суперчемпиона" мира по версии WBA в 1-м среднем весе

Кейлеб Труэкс (29-3-2, 18 KO) - Джеймс Дигейл (23-2-1, 14 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)

14 апреля

Англия

Билли Джо Сондерс (26-0, 12 KO) - Мартин Маррей (36-4-1, 17 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг)

Терри Флэнеган (33-0, 13 KO) - Морис Хукер (23-0-3, 16 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг)

Нью-Йорк, США

Джефф Хорн (18-0-1, 12 KO) - Теренс Кроуфорд (32-0, 23 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) - Т.В.А. (0-0, 0 КО)

15 апреля

Йокогама, Япония

Рета Мурата (13-1, 10 KO) - Эмануэле Бландамура (27-2, 5 KO)

Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе

Кен Широ (12-0, 6 KO) - Ганиган Лопес (28-7, 17 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)

Даиго Хига (15-0, 15 KO) - Кристофер Росалес (26-3, 17 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг)

21 апреля

Белфаст, Северная Ирландия

Амир Хан (31-4, 19 KO) - Фил Ло Греко (28-3, 15 KO)

27 апреля

Баку, Азербайджан

Кевин Лерена (20-1, 9 KO) - Роман Головащенко (19-1, 17 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBO в тяжелом весе

28 апреля

Дуэ, Франция

Эндрю Селби (10-0, 5 KO) - Винсент Легран (26-0, 16 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в наилегчайшем весе

Бруклин, США

Дэниел Джейкобс (33-2, 29 KO) - Мацей Сулецки (26-0, 10 KO)

Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 KO) - Жоанн Дюопа (37-4, 24 KO)

Артур Шпилька (20-3, 15 KO) - Т.В.А.

5 мая

Лондон, Англия

Тони Беллью (29-2-1,19 KO) - Дэвид Хэй (28-3, 26 KO)

Джо Джойс (1-0, 1 KO) - Том Литтл (10-4, 3 КО)

Лас-Вегас, США

Геннадий Головкин (37-0-1, 33 KO) - Сауль Альварес (49-1-2, 34 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 кг)

11 мая

Джидда, Саудовская Аравия

Александр Усик - Мурат Гассиев

Финал Всемирной боксерской суперсерии за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA в тяжелом весе

12 мая

Болтон, Англия

Хьюи Фьюри (20-1, 10 KO) - Сэм Сэкстон (24-3, 9 KO)

Нью-Йорк, США

Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) - Хорхе Линарес (44-3, 27 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе

19 мая

Канада

Адонис Стивенсон (29-1, 24 KO) - Баду Джек (22-1-2, 13 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Лидс, Англия

Ли Селби (26-1, 9 KO) - Джош Уоррингтон (26-0, 6 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе (до 57,2 кг)

Бруклин, США

Кит Терман (28-0, 22 KO) - Т.В.А. (0-0, 0 КО)

Бой за титулы чемпиона мира по версии WBC и “суперчемпиона“ мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг)

9 июня

Лос-Анджелес, США

Лео Санта Крус (34-1-1, 19 KO) - Абнер Марес (31-2-1, 15 KO)

Бой за титул “суперчемпиона“ мира по версии WBA в полулёгком весе

16 июня

Даллас, США

Эррол Спенс (23-0, 20 KO) - Т.В.А. (0-0, 0 КО)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Ближайшие бои украинских боксеров

11 мая

Джедда, Саудовская Аравия

Александр Усик - Мурат Гассиев

Финал Всемирной боксерской суперсерии за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA в тяжелом весе

12 мая

Нью-Йорк, США

Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) - Хорхе Линарес (44-3, 27 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе