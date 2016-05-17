Бокс: Расписание боев
Расписание ближайших крупных боев в боксе
24 марта
Лондон, Англия
Диллиан Уайт (22-1, 16 KO) - Лукас Браун (25-0, 22 KO)
Бой за титул “серебряного“ чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)
Фрэнк Бульони (21-2-1, 15 KO) - Каллум Джонсон (16-0, 11 KO)
Марсель, Франция
Арсен Гуламирян (22-0, 14 KO) - Рияд Мерхи (24-0, 20 KO)
Бой за вакантный титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе
Мишель Соро (31-2-1, 21 KO) - Джон Вера (18-0, 11 KO)
Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBA в 1-м среднем весе
Гамбург, Германия
Тайрон Цойге (21-0-1, 11 KO) - Айзек Экпо (32-3, 25 KO)
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе
Каро Мурат (31-3-1, 20 KO) - Исидро Прието (27-2-3, 22 KO)
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе
Себастьян Формелла (17-0, 8 KO) - Анджело Франк (13-1, 9 КО)
Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO в 1-м среднем весе
27 марта
Лос-Анджелес, США
Сергей Богачук (6-0, 6 KO) - Хавьер Альбоника (11-2, 9 КО)
30 марта
Гент, Бельгия
Билал Лаггун (22-1-2, 12 KO) - Сердар Сахин (27-2, 18 КО)
Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF в тяжелом весе
Леваллуа-Перре, Франция
Наджиб Мохаммеди (39-5, 23 KO) - Хадилла Мохумади (23-4-1, 16 KO)
Бой за вакантный титул континентального чемпиона по версии WBA во 2-м среднем весе
31 марта
Кардифф, Уэльс
Энтони Джошуа (20-0, 20 KO) - Джозеф Паркер (24-0, 18 KO)
Объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)
Александр Поветкин (33-1, 23 KO) - Дэвид Прайс (21-4, 18 KO)
Райан Барнетт (18-0, 9 KO) - Йонфрес Парехо (21-2-1, 10 KO)
Бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг)
7 апреля
Брисбен, Австралия
Деннис Хоган (26-1-1, 7 KO) - Килрейн Келли (23-1, 9 KO)
Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в 1-м среднем весе
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
Анхель Акоста (17-1, 17 KO) - Рюдзи Хара (23-2, 14 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)
Лас-Вегас, США
Эрисланди Лара (25-2-2, 14 KO) - Джарретт Херд (21-0, 15 KO)
Бой за объединение титулов чемпиона мира по версии IBF и "суперчемпиона" мира по версии WBA в 1-м среднем весе
Кейлеб Труэкс (29-3-2, 18 KO) - Джеймс Дигейл (23-2-1, 14 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)
14 апреля
Англия
Билли Джо Сондерс (26-0, 12 KO) - Мартин Маррей (36-4-1, 17 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг)
Терри Флэнеган (33-0, 13 KO) - Морис Хукер (23-0-3, 16 KO)
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг)
Нью-Йорк, США
Джефф Хорн (18-0-1, 12 KO) - Теренс Кроуфорд (32-0, 23 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг)
Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) - Т.В.А. (0-0, 0 КО)
15 апреля
Йокогама, Япония
Рета Мурата (13-1, 10 KO) - Эмануэле Бландамура (27-2, 5 KO)
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе
Кен Широ (12-0, 6 KO) - Ганиган Лопес (28-7, 17 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)
Даиго Хига (15-0, 15 KO) - Кристофер Росалес (26-3, 17 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг)
21 апреля
Белфаст, Северная Ирландия
Амир Хан (31-4, 19 KO) - Фил Ло Греко (28-3, 15 KO)
27 апреля
Баку, Азербайджан
Кевин Лерена (20-1, 9 KO) - Роман Головащенко (19-1, 17 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBO в тяжелом весе
28 апреля
Дуэ, Франция
Эндрю Селби (10-0, 5 KO) - Винсент Легран (26-0, 16 KO)
Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в наилегчайшем весе
Бруклин, США
Дэниел Джейкобс (33-2, 29 KO) - Мацей Сулецки (26-0, 10 KO)
Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 KO) - Жоанн Дюопа (37-4, 24 KO)
Артур Шпилька (20-3, 15 KO) - Т.В.А.
5 мая
Лондон, Англия
Тони Беллью (29-2-1,19 KO) - Дэвид Хэй (28-3, 26 KO)
Джо Джойс (1-0, 1 KO) - Том Литтл (10-4, 3 КО)
Лас-Вегас, США
Геннадий Головкин (37-0-1, 33 KO) - Сауль Альварес (49-1-2, 34 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 кг)
11 мая
Джидда, Саудовская Аравия
Александр Усик - Мурат Гассиев
Финал Всемирной боксерской суперсерии за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA в тяжелом весе
12 мая
Болтон, Англия
Хьюи Фьюри (20-1, 10 KO) - Сэм Сэкстон (24-3, 9 KO)
Нью-Йорк, США
Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) - Хорхе Линарес (44-3, 27 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе
19 мая
Канада
Адонис Стивенсон (29-1, 24 KO) - Баду Джек (22-1-2, 13 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
Лидс, Англия
Ли Селби (26-1, 9 KO) - Джош Уоррингтон (26-0, 6 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе (до 57,2 кг)
Бруклин, США
Кит Терман (28-0, 22 KO) - Т.В.А. (0-0, 0 КО)
Бой за титулы чемпиона мира по версии WBC и “суперчемпиона“ мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг)
9 июня
Лос-Анджелес, США
Лео Санта Крус (34-1-1, 19 KO) - Абнер Марес (31-2-1, 15 KO)
Бой за титул “суперчемпиона“ мира по версии WBA в полулёгком весе
16 июня
Даллас, США
Эррол Спенс (23-0, 20 KO) - Т.В.А. (0-0, 0 КО)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг)
Ближайшие бои украинских боксеров
11 мая
Джедда, Саудовская Аравия
Александр Усик - Мурат Гассиев
Финал Всемирной боксерской суперсерии за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA в тяжелом весе
12 мая
Нью-Йорк, США
Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) - Хорхе Линарес (44-3, 27 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе
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