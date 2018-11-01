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Атланта разгромно уступила Сакраменто, Лень набрал 11 очков

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Украинец провел результативный матч, но это вновь не помогло команде.
Алексей Лень
Алексей Лень

Украинский центровой Атлатны Алексей Лень вновь вышел в стартовой пятерке Атланты на матч с Сакраменто, но его команда разгромно проиграла.

Украинец набрал за 22 минуты 11 очков, сделал 6 подборов и 1 передачу. При этом, Лень не реализовал единственный свой трехочковый, забросил дважды с игры из пяти попыток, а большую часть своих очков заработал с линии штрафных (попал 7 раз с 10).

Увы, Атланта проиграла Сакраменто 115:146, а Лень закончил матч с показателем полезности -17.

С двумя победами в 8 матчах Атланта находится на 13-м месте, следующий поединок команда Леня сыграет против Майами.

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Теги: НБА, Алексей Лень
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