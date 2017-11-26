Кубок мира по биатлону 2017/18: календарь

Вашему вниманию расписание этапов Кубка мира по биатлону 2017/18.

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Кубок мира по биатлону 2017/18 представлен девятью этапами, а также Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане.

Соревнования стартуют 26 ноября 2017 года этапом в шведском Эстерсунде, а завершатся 25 марта 2018 года в российской Тюмени.

Этап 1. Эстерсунд (Швеция)

26.11.2017 Одиночная смешанная эстафета – отчет

26.11.2017 Смешанная эстафета – отчет

29.11.2017 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины – отчет

30.11.2017 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины – отчет

01.12.2017 Спринт 7,5 км, Женщины – отчет

02.12.2017 Спринт 10 км, Мужчины – отчет

03.12.2017 Гонка преследования 10 км, Женщины – отчет

03.12.2017 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины – отчет

Этап 2. Хохфильцен (Австрия)

08.12.2017 Спринт 10 км, Мужчины – отчет

08.12.2017 Спринт 7,5 км, Женщины – отчет

09.12.2017 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины – отчет

09.12.2017 Гонка преследования 10 км, Женщины – отчет

10.12.2017 Эстафета 4х7,5 км, Мужчины – отчет

10.12.2017 Эстафета 4х6 км, Женщины – отчет

Этап 3. Анси – Ле-Гран-Борнан (Франция)

14.12.2017 Спринт 7,5 км, Женщины – отчет

15.12.2017 Спринт 10 км, Мужчины – отчет

16.12.2017 Гонка преследования 10 км, Женщины – отчет

16.12.2017 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины – отчет

17.12.2017 Масс-старт 12,5 км, Женщины – отчет

17.12.2017 Масс-старт 15 км, Мужчины – отчет

Этап 4. Оберхоф (Германия)

04.01.2018 Спринт 7.5 км, Женщины – отчет

05.01.2018 Спринт 10 км, Мужчины

06.01.2018 Гонка преследования 10 км, Женщины

06.01.2018 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

07.01.2018 Эстафета 4х6 км, Женщины

07.01.2018 Эстафета 4х7,5 км, Мужчины

Этап 5. Рупольдинг (Германия)

10.01.2018 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

11.01.2018 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

12.01.2018 Эстафета 4х7,5 км, Мужчины

13.01.2018 Эстафета 4х6 км, Женщины

14.01.2018 Масс-старт 15 км, Мужчины

14.01.2018 Масс-старт 12,5 км, Женщины

Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия)

18.01.2018 Спринт 7,5 км, Женщины

19.01.2018 Спринт 10 км, Мужчины

20.01.2018 Гонка преследования 10 км, Женщины

20.01.2018 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

21.01.2018 Масс-старт 12,5 км, Женщины

21.01.2018 Масс-старт 15 км, Мужчины

Олимпийские игры. Пхенчхан-2018

10.02.2018 Спринт 7,5 км, Женщины

11.02.2018 Спринт 10 км, Мужчины

12.02.2018 Гонка преследования 10 км, Женщины

12.02.2018 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

14.02.2018 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

15.02.2018 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

17.02.2018 Масс-старт 12,5 км, Женщины

18.02.2018 Масс-старт 15 км, Мужчины

20.02.2018 Смешанная эстафета

22.02.2018 Эстафета 4х6 км, Женщины

23.02.2018 Эстафета 4х7,5 км, Мужчины

Этап 7. Контиолахти (Финляндия)

08.03.2018 Спринт 10 км, Мужчины

09.03.2018 Спринт 7,5 км, Женщины

10.03.2018 Одиночная смешанная эстафета

10.03.2018 Смешанная эстафета

11.03.2018 Масс-старт 15 км, Мужчины

11.03.2018 Масс-старт 12,5 км, Женщины

Этап 8. Хольменколлен (Норвегия)

15.03.2018 Спринт 7,5 км, Женщины

15.03.2018 Спринт 10 км, Мужчины

17.03.2018 Эстафета 4х6 км, Женщины

17.03.2018 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

13.03.2018 Гонка преследования 10 км, Женщины

13.03.2018 Эстафета 4х7,5 км, Мужчины

Этап 9. Тюмень (Россия)

22.03.2018 Спринт 10 км, Мужчины

23.03.2018 Спринт 7,5 км, Женщины

24.03.2018 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

24.03.2018 Гонка преследования 10 км, Женщины

25.03.2018 Масс-старт 15 км, Мужчины

25.03.2018 Масс-старт 12,5 км, Женщины