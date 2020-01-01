Центровой Днепра Бобров признан MVP февраля в Суперлиге

Украинский форвард Вячеслав Бобров удостоился престижной награды.

Украинский центровой Днепра Вячеслав Бобров признан лучшим баскетболистом Суперлиги в феврале. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Лучший игрок месяца в Суперлиге определяется голосованием фанатов, капитанов и организаторов. За каждое голосование начисляется от 5 до 1 очка.

Отмечается, что Бобров получил максимум баллов – 15.

На втором месте расположился Дион Райт из Черкасских Мавп (7 баллов), а на третьей позиции – форвард Тернополя Андрей Агафонов (3 балла). Четвертое место досталось игроку Будивельника Стиву Бертту (2 балла).