Суперлига: Будивельник обыграл Тернополь, Днепр уступил Прометею

В рамках регулярного чемпионата украинской Суперлиги состоялись три поединка.

В четверг, 11 марта, в чемпионате Украины по баскетболу сыграно три матча.

Тернополь – Будивельник – 77:82 (14:20, 25:20, 21:20, 17:22)

Тернополь: Агафонов (19 + 7 подборов), Келхон (13 + 5 подборов + 5 передач), Югба (12 + 11 подборов + 5 передач), Боуи (12 + 5 подборов + 6 передач), Сандул (8 + 6 подборов), Кольченко (7), Кальниченко (6), Головчик, Буренко.

Будивельник: Дэвенпорт (22 + 13 подборов), Джонсон (16 + 12 подборов + 7 передач), Девоэ (13), Бертт (12 + 9 передач), Кобец (8), Звонов (6), Горбенко (5), Яковичс, Кожемякин.

Днепр – Прометей – 67:72 (20:16, 13:19, 17:16, 17:21)

Днепр: Террелл 15 очков + 5 подборов + 2 передач, Кравцов 6 + 9 подборов, Глебов 14 очков + 3 подбора + 1 передач, Натяжко 5 очков 2, Санон 13 очков + 6 подборов + 3 передач

Прометей: Эванс 20 очков + 10 подборов + 2 передач, Лукашов 8 очков + 3 подбора + 7 передач, Стефенс 15 очков + 7 подборов + 2 передач, Петров 9 очков + 9 подборов + 4 передач, Луценко 4 очков + 4 подбора + 1 передач, Сидоров 8 очков + 3 передач

Харьковские Соколы – Запорожье – 65:74 (21:27, 21:16, 11:21, 12:10)

Харьковские Соколы: Граф 16о + 6пд, Пейдж 12 Чумаков 11о + 8пд, Богс 10о + 6пд, Бояркин 7, Немца 6, Шевчекно 2, Пресли 1, Луна, Анисимов.

Запорожье: Кефе 30о + 6пр, Тихонов 11о + 11пд, Мальчевский 11о + 5пд, Сизов 9, Форчун 5, Михеев 5, Титов 3, Морозов, Грицак.