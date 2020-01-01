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Суперлига: Прометей взял убедительный реванш у Днепра

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В чемпионате Украины по баскетболу прошел один матч.
Прометей – Днепр
Прометей – Днепр
ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги Прометей уверенно обыграл Днепр со счетом 104:60.

Уже в стартовую 10-минутку Прометей включил свой фирменный прессинг с быстрыми отрывами. К тому же каменцы показывали хороший уровень реализации.

Отметим, что в первой встрече команд в сезоне Днепр победил Прометей со счетом 101:66.

Прометей – Днепр 104:60 (28:15, 21:12, 29:21, 26:12)

Прометей: Вон (15), Лукашов (8 + 11 передач), Беликов (17), Стефенс (8 + 9 подборов), Майерс (21) – старт. Эванс (8 + 8 подборов), Луценко (5), Липовый (4 + 8 подборов), Петров (3), Сидоров (15)

Днепр: Купер Ии (8), Бобров (3), Тимофеенко (7 + 8 подборов), Террелл (5), Закурдаев (6), - старт. Коломойский (3), Шундель (2), Корниенко (4), Натяжко (8), Санон (6), Кравцов (8), Глебов (0).

5 марта Прометей на выезде сыграет против Киев-Баскета, а Днепр в этот же день дома будет противостоять Химику.

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Теги: Прометей, Днепр, Суперлига, баскетбол
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