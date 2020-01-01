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Черкасские Мавпы подписали экс-защитника клуба Серии А

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Кэмерон Янг продолжит карьеру в Украине.
Кэмерон Янг
Кэмерон Янг
БК Черкасские Мавпы

Черкасские Мавпы подписали 24-летнего  атакующего защитника Кэмерона Янга.

Янг провел четыре сезона в NCAA, где защищал цвета университетов Западной Аризоны и Квиннипак. В свой последний год в студентах Янг набирал 23.4 очка (43% трехочковых), делал 5.3 подбора и отдавал 2.3 передачи.

В 2019-м году не был выбран на драфте НБА после чего перебрался в Европу.

В прошлом сезоне Янг играл в итальянской Серии А за Канту. В 20 матчах Кэмерон в среднем набирал 9,4 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 1,2 передачи.

Как сообщает пресс-служба черкасского клуба, Янг уже прилетел в Украину и 26 февраля может выйти на площадку в поединке против Прометея.

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Теги: Кэмерон Янг, Черкасские Мавпы
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