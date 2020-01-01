Черкасские Мавпы подписали экс-защитника клуба Серии А

Кэмерон Янг продолжит карьеру в Украине.

Черкасские Мавпы подписали 24-летнего атакующего защитника Кэмерона Янга.

Янг провел четыре сезона в NCAA, где защищал цвета университетов Западной Аризоны и Квиннипак. В свой последний год в студентах Янг набирал 23.4 очка (43% трехочковых), делал 5.3 подбора и отдавал 2.3 передачи.

В 2019-м году не был выбран на драфте НБА после чего перебрался в Европу.

В прошлом сезоне Янг играл в итальянской Серии А за Канту. В 20 матчах Кэмерон в среднем набирал 9,4 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 1,2 передачи.

Как сообщает пресс-служба черкасского клуба, Янг уже прилетел в Украину и 26 февраля может выйти на площадку в поединке против Прометея.