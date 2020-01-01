Киев-Баскет расстался с американским форвардом
Американец выступал за команду около месяца.
Киев-Баскет разорвал контракт с 24-летним американским форвардом Тревином Тибодоэ.
Об этом сообщает ФБУ.
Отмечается, что контракт с 24-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию.
Тревин начал выступать за киевлян в январе, и с тех пор сыграл 6 матчей в Суперлиге, где в среднем набирал 5.7 очков и делал 3.7 подбора с эффективностью 9.7.
Также Тибодо провел три матча за киевлян в Кубке Европы FIBA, где в среднем набирал 5.7 очков, делал 5.3 подбора с эффективностью 6.7.
Полная версия правил