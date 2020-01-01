Киев-Баскет расстался с американским форвардом

Американец выступал за команду около месяца.

Киев-Баскет разорвал контракт с 24-летним американским форвардом Тревином Тибодоэ.

Об этом сообщает ФБУ.

Отмечается, что контракт с 24-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию.

Тревин начал выступать за киевлян в январе, и с тех пор сыграл 6 матчей в Суперлиге, где в среднем набирал 5.7 очков и делал 3.7 подбора с эффективностью 9.7.

Также Тибодо провел три матча за киевлян в Кубке Европы FIBA, где в среднем набирал 5.7 очков, делал 5.3 подбора с эффективностью 6.7.