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Суперлига: Будивельник разбил Соколов, Мавпы сенсационно разгромили Киев-Баскет

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В чемпионате Украины по баскетболу сыграны четыре матча.
Черкасские Мавпы – Киев-Баскет
Черкасские Мавпы – Киев-Баскет
Черкасские Мавпы

В пятницу, 11 февраля, в "баблах" в Киеве и Каменском прошло четыре матча баскетбольной Суперлиги Украины.

Будивельник – Харьковские Соколы – 112:45 (27:13, 34:14, 33:8, 18:10)

Будивельник: Кожемякин (26 + 8 подборов + 8 передач), Горбенко (19 + 13 подборов), Козлов (18 + 6 подборов), Доне (16 + 8 подборов + 8 передач), Девоу (15 + 10 подборов), Звонов (10), Джефферсон (6 + 5 подборов), Хижняк (2 + 6 подборов).

Харьковские Соколы: Бондаренко (18 + 5 подборов), Мусиенко (10 + 8 подборов), Искандеров (6), Ларин (3), Костенко (3), Ройко (3), Мозуль (2), Люминарский, Фирсов.

Черкасские Мавпы – Киев-Баскет – 79:56 (18:10, 18:18, 18:21, 25:7)

Черкасские Мавпы: Скотт (15), Конев (14 + 9 подборов), Сергеев (14 + 6 подборов), Скапинцев (9), Ткаченко (7 + 8 подборов), Райт (11).

Киев-Баскет: Месси (5), Близнюк (4 + 5 подборов), Ковалев (4), Джейкобсон (5 + 8 подборов), Янг (18 + 5 передач), Павлов (11 + 5 подборов).

Прометей – Одесса – 91:73 (22:21, 27:11, 17:22, 25:19)

Прометей: Стефенс (17 + 11 подборов), Липовый (12 + 6 подборов), Вон (10), Маерс (4), Лукашов (5 + 7 передач), Петров (12 + 5 подборов), Эванс (9 + 5 подборов), Луценко (9 + 5 подборов), Сидоров (7), Беликов (6).

Одесса: Новиков (14), Артамонов (12 + 8 передач), Кондраков (10), Блэйлок (5), Браун (4), Прокопенко (10 + 11 подборов), Давидюк (8 + подборов), Монди (6), Носков (4).

Тернополь – Днепр – 81:82 (29:18, 12:29, 22:14,18:21)

Тернополь: Келхон 31о + 6пр, Кольченко 21 Кальниченко 8о + 5пд, Югба 6о + 9пд + 5пр, Агафонов 6о + 9пд, Сандул 5о + 5пд, Буренко 4, Боуи 6пр, Подковыров, Головчик, Тищенко.

Днепр: Бобров 17о + 7пд, Кравцов 13о + 9пд, Санон 12о + 5пд + 7пр, Шундель 9, Терели 8, Тимофеенко 7, Джетер 7, Закурдаев 6, Коломойский 2, Глебов 1, Корниенко.

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Теги: Черкасские Мавпы, ФБУ, Киев-Баскет
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