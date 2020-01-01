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Суперлига: Днепр снова обошел Николаев

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Команда из Днепра выиграла 14-й матч в сезоне.
Николаев - Днепр
Николаев - Днепр
ФБУ

Сегодня, 6 февраля, прошел один матч баскетбольной Суперлиги Украины.

Действующий чемпион Украины Днепр нанес второе кряду поражение аутсайдеру таблицы Суперлиги Николаеву. Встреча прошла на домашнем паркете Днепра, однако номинальными хозяевами были “корабелы“.

Команда Дениса Журавлева с первых минут завладела инициативой и под конец первой четверти уже вела с преимуществом в 23 очка. Стоит отметить, что в последующих четвертях подопечные Валентина Берестнева побеждали, однако их стараний оказалось недостаточно для победы.

Американский защитник гостей Джаред Терелл стал самым результативным игроком в матче, набрав 21 очко.

Николаев – Днепр 86:94 (12:35, 28:17, 22:20, 24:22).

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Теги: Николаев, Днепр, Суперлига
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