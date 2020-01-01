Суперлига: Будивельник одолел Прометей

Столичная команда прервала серию поражений.

Будивельник обыграл Прометей в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.

Киевляне выиграли первые три четверти, что предопределило их итоговый успех. В последней четверти Прометею удалось лишь немного сократить отставание в счете.

Самым результативным игроком матча стал Реджи Джонсон, набравший 26 очков.

Прометей — Будивельник — 78:91 (13:19, 19:24, 23:28, 23:20)

Прометей: Вон 7 очков + 5 передач + 3 подбора, Стефенс 13 очков + 1 подбор, Маерс 6 очков + 2 передачи, Эванс 9 очков + 8 передач + 4 подбора, Луценко 3 очка + 1 подбор, Лукашов 11 очков + 2 передачи + 6 подборов.

Будивельник: Девоу 4 очка + 1 передача + 1 подбор, Кобец 8 очков + 2 передачи + 2 подбора, Джонсон 12 очков + 10 передач + 2 подбора, Буртт 9 очков + 2 передачи + 7 подборов, Джонсон Джуниор 26 очков + 3 передачи + 5 подборов, Горбенко 12 очков + 1 передача.