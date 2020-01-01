ФБУ изменила правила ведения таблицы Суперлиги
Пандемия COVID-19 продолжает вносить свои коррективы.
Федерация баскетбола Украины утвердила изменения в систему ведения турнирных таблиц Суперлиги.
Об этом сообщила пресс-служба ФБУ.
“В условиях пандемии коронавируса и выступлений украинских клубов в еврокубках происходит перенос большого количества матчей и команды по ходу сезона имеют в активе неровную количество сыгранных поединков.
При таких условиях увидеть объективное текущее положение в турнирной таблице можно лишь при расстановки команд процентным отношением – сыграны матчи/победы“, - объяснили в организации.
Теперь турнирная таблица Суперлиги выглядит так:
Напоминм, что баскетбольный клуб Будивельник уволил главного тренера Вальдемараса Хомичюса.
Полная версия правил