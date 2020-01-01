ФБУ изменила правила ведения таблицы Суперлиги

Пандемия COVID-19 продолжает вносить свои коррективы.

Федерация баскетбола Украины утвердила изменения в систему ведения турнирных таблиц Суперлиги.

Об этом сообщила пресс-служба ФБУ.

“В условиях пандемии коронавируса и выступлений украинских клубов в еврокубках происходит перенос большого количества матчей и команды по ходу сезона имеют в активе неровную количество сыгранных поединков.

При таких условиях увидеть объективное текущее положение в турнирной таблице можно лишь при расстановки команд процентным отношением – сыграны матчи/победы“, - объяснили в организации.

Теперь турнирная таблица Суперлиги выглядит так:

Напоминм, что баскетбольный клуб Будивельник уволил главного тренера Вальдемараса Хомичюса.

