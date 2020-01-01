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ФБУ изменила правила ведения таблицы Суперлиги

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Пандемия COVID-19 продолжает вносить свои коррективы.
Химик - Будивельник
Химик - Будивельник
ФБУ

Федерация баскетбола Украины утвердила изменения в систему ведения турнирных таблиц Суперлиги.

Об этом сообщила пресс-служба ФБУ.

“В условиях пандемии коронавируса и выступлений украинских клубов в еврокубках происходит перенос большого количества матчей и команды по ходу сезона имеют в активе неровную количество сыгранных поединков.

При таких условиях увидеть объективное текущее положение в турнирной таблице можно лишь при расстановки команд процентным отношением – сыграны матчи/победы“, - объяснили в организации.

Теперь турнирная таблица Суперлиги выглядит так: 

Напоминм, что баскетбольный клуб Будивельник уволил главного тренера Вальдемараса Хомичюса.
 

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Теги: ФБУ, Суперлига, баскетбол
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