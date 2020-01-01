Переключиться на мобильную версию

Будивельник назначил нового главного тренера

Комментариев: 0
Леонид Яйло продержался не этом месте всего месяц.
Будивельник назначил нового главного тренера
ФБУ

Латвийский специалист Игорс Миглиниекс стал главным тренером Будивельника.

Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

У руля столичной команды он сменил Леонида Яйло, который продолжить работать в Киеве ассистентом латвийца.

56-летний Миглиниекс работал в Украине с БК Киев и БК Донецк. Последним клубом наставника был Гуадонг Тайгерс из элитного китайского дивизиона, где он был ассистентом главного тренера. Среди заслуг Игорса – двукратное чемпионство и Суперкубок Кипра.

Отметим, что сегодня столичная команда примет Одессу. Начало матча — в 19:00.

Поделись:
Теги: Игорс Миглиниекс, баскетбол, Будивельник
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь