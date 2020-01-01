Будивельник назначил нового главного тренера

Леонид Яйло продержался не этом месте всего месяц.

Латвийский специалист Игорс Миглиниекс стал главным тренером Будивельника.

Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

У руля столичной команды он сменил Леонида Яйло, который продолжить работать в Киеве ассистентом латвийца.

56-летний Миглиниекс работал в Украине с БК Киев и БК Донецк. Последним клубом наставника был Гуадонг Тайгерс из элитного китайского дивизиона, где он был ассистентом главного тренера. Среди заслуг Игорса – двукратное чемпионство и Суперкубок Кипра.

Отметим, что сегодня столичная команда примет Одессу. Начало матча — в 19:00.